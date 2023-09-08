晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》舊金山條約71週年和金門和平宣言

2023/09/08 05:30

◎ 郭燕霖

今天九月八日，是舊金山和約簽訂七十一週年，對台灣戰後主權地位及國際秩序的建立極其重要，總統對外代表國家，要有保護台灣的決心和毅力，有志競選總統大位的候選人，對舊金山和約的認知態度與作為，台灣選民有責任和義務檢視他們的主張，是否有牴觸舊金山和約相關條約內容，以確保台灣主權屬於全體台灣人民。

擬獨立參選的郭台銘，非常熱衷金門和平宣言，但金門和平宣言的架構是在國共內戰下，蔣介石政權下的中華民國政府戰敗而流亡到台灣的歷史背景。經歷史演變，首位本土台灣人李登輝先生擔任總統後，依循主流民意，台灣人民無意要反攻中國，遂於一九九一年四月卅日，宣告動員戡亂時期於一九九一年五月一日終止，並同時頒布《中華民國憲法增修條文》。即刻起，終止「國共內戰」在憲法上有法理依據，雖然中國並未放棄武力侵略台灣，要請教郭台銘，啟動金門和平宣言，是不是為下一步和平協議而鋪路？

再看舊金山和約，日本放棄台澎主權，而台澎主權並未包含金門，台灣人守護金門的法理依據在哪？金門是國共內戰的前哨站，金門和平宣言會不會讓台灣人再次捲入國共內戰的漩渦呢？

柯文哲主張金門可當和平實驗區，倒不如直接正名為金門統戰實驗區還比較快，中華民國在二戰後接收台灣後不久釀成二二八事件，釀成中國軍屠殺台灣人的慘案，日後才有二二八和平紀念日，柯文哲自稱是二二八受難家屬後代，難道忘了二二八的恐怖經驗？

紀念舊金山條約七十一週年，提醒台灣人尚未完成民族自決運動，台澎主權並未屬於中華民國。台澎主權未必要和金門馬祖連成一塊，台澎脫鉤金馬，金門和平宣言就破功了，毛澤東想藉金門和馬祖一統台灣的夢想也就煙消雲滅了！

（作者是台獨聯盟盟員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書