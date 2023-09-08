自由廣場》舊金山條約71週年和金門和平宣言

◎ 郭燕霖

今天九月八日，是舊金山和約簽訂七十一週年，對台灣戰後主權地位及國際秩序的建立極其重要，總統對外代表國家，要有保護台灣的決心和毅力，有志競選總統大位的候選人，對舊金山和約的認知態度與作為，台灣選民有責任和義務檢視他們的主張，是否有牴觸舊金山和約相關條約內容，以確保台灣主權屬於全體台灣人民。

擬獨立參選的郭台銘，非常熱衷金門和平宣言，但金門和平宣言的架構是在國共內戰下，蔣介石政權下的中華民國政府戰敗而流亡到台灣的歷史背景。經歷史演變，首位本土台灣人李登輝先生擔任總統後，依循主流民意，台灣人民無意要反攻中國，遂於一九九一年四月卅日，宣告動員戡亂時期於一九九一年五月一日終止，並同時頒布《中華民國憲法增修條文》。即刻起，終止「國共內戰」在憲法上有法理依據，雖然中國並未放棄武力侵略台灣，要請教郭台銘，啟動金門和平宣言，是不是為下一步和平協議而鋪路？

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再看舊金山和約，日本放棄台澎主權，而台澎主權並未包含金門，台灣人守護金門的法理依據在哪？金門是國共內戰的前哨站，金門和平宣言會不會讓台灣人再次捲入國共內戰的漩渦呢？

柯文哲主張金門可當和平實驗區，倒不如直接正名為金門統戰實驗區還比較快，中華民國在二戰後接收台灣後不久釀成二二八事件，釀成中國軍屠殺台灣人的慘案，日後才有二二八和平紀念日，柯文哲自稱是二二八受難家屬後代，難道忘了二二八的恐怖經驗？

紀念舊金山條約七十一週年，提醒台灣人尚未完成民族自決運動，台澎主權並未屬於中華民國。台澎主權未必要和金門馬祖連成一塊，台澎脫鉤金馬，金門和平宣言就破功了，毛澤東想藉金門和馬祖一統台灣的夢想也就煙消雲滅了！

（作者是台獨聯盟盟員）

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