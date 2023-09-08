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自由廣場》參選人的家屬不要干政

2023/09/08 05:30

◎ 李欣芬

柯文哲新竹老家的四層樓建物，在五樓加蓋了鐵皮屋，涉及「違建爭議」，沒想到柯媽媽上衣別著收音麥，在鏡頭前委屈落淚，哭喊「別只欺負我」！更嗆「兒子選總統才被找麻煩」！

其實，每位要參選總統的人，不分藍綠白都必被檢驗。如果柯媽媽出來哭就沒事，那當年大家檢討韓國瑜家的違建算什麼？韓還拆了他們家庭院的籃球架呢！而蔡英文選了三次總統，她父親蔡潔生的墳地可也沒少被檢驗！

柯媽媽說只有夫妻倆住在這幢房子，但獨棟透天好多層樓，每層都有陽台，八十五歲的柯媽有必要爬到密不透風的五樓去曬衣服？就算兩老的衣服再多，也絕對夠曬，又不是開洗衣店，何須頂樓加蓋來曬衣？

總統大選迄今，賴清德、侯友宜的家人不曾上鏡頭，郭台銘的家人雖上鏡頭，也不曾批評時政，卻總是看見柯的家人在鏡頭前博版面，甚至哭哭啼啼，尤其柯媽媽，前些日接受媒體專訪時，才強勢批判賴品妤，指她曾說「你們誰沒拿過我爸爸的錢？」，但實際上，但這句話是陳幸妤說的，並非賴品妤，幸妤、品妤傻傻分不清，實屬不當。

四年前柯媽帶著柯爸跑去選委會，要幫柯文哲登記參選二○二○年總統，後來柯文哲出現了，並不是為了登記參選，而是要將父母帶回家。二○二二年一月，中二選區的立委補選，柯媽帶著柯爸在沙鹿廟宇「巧遇」顏寬恆。凡此種種，不勝枚舉，無怪有人說「柯媽媽干政」。

有媒體評論，要選總統的是柯文哲，卻放柯媽媽獨自面對「違建爭議」，真是不孝，隔天柯文哲才出面，竟然說「我忘了我家有五樓」，令人啼笑皆非。柯文哲已六十四歲，想當總統要靠自己努力，不能一輩子靠媽媽，何況柯媽媽有時記錯事、說錯話，要防「成也柯媽，敗也柯媽」啊！

（作者為台灣教授協會會員）

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