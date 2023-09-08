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社論》嚇阻侵略者才有真和平

2023/09/08 05:30

行政院院會已通過明年度中央政府總預算案，將送立法院審議。整體國防預算，包括總預算、基金與特別預算，將達六○六八億元，比今年增加二六五億元。 （資料照）

行政院院會已通過明年度中央政府總預算案，將送立法院審議。整體國防預算，包括總預算、基金與特別預算，將達六○六八億元，比今年增加二六五億元。由於明年是軍購付款的高峰期，這並反映台美緊密安全合作關係。不過，對於蔡政府強化國防，在野黨仍批評這是升高台海情勢。立法院國民黨團甚至召開記者會指控民進黨時時刻刻挑釁中共，增加國防預算、延長兵役，把兩岸兵凶戰危丟給下一任。面對惡鄰一旁虎視眈眈，不斷侵擾與作勢攻擊，在野人士不願或不敢指向北京當局，反而砲口對內，這般自我削弱團結對外的力量，台海焉能有真正的和平。

不僅台灣，日本防衛省近日提交的明年度財政年度預算需求，遠超於今年度六．八兆日圓（約一．四九兆台幣）的總預算，增加近一兆日圓（約二二○○億台幣）。日本這項創紀錄的國防開支，主要在確保彈藥和武器，包括在緊急情況下向西南島鏈部署武器和資源。日媒認為，面對中國海事野心和軍事獨斷，尤其是台海之間的問題，使日本更重視國防狀況。同樣的南韓國務會議近日也通過明年度國防預算，規模達到五十九．六兆韓元（約一．四兆台幣），比今年增加四．五％。台灣的南方鄰國菲律賓，近年國防支出亦是連年增加。外媒另引述菲律賓官員說法，指美國軍方正和菲律賓討論在菲國最北邊的巴丹群島，開發民用港口，此舉有助美國進入此最接近台灣的戰略島嶼。巴丹群島距離台灣不到二百公里，之間的巴士海峽，被認為中國一旦侵略台灣的關鍵水道。

攤開地圖，共軍機、艦侵擾，密密麻麻遍布於東海、台海及南海。日本南韓提高軍事支出，菲律賓積極納入美國的協防力量，都指向這個區域最大威脅者的中共政權。換言之，我們提高國防預算，正是民主盟邦守護國家、捍衛民主一致舉動，大家強烈感受威權勢力的侵害，必須採取正當防衛的動作。中共窮兵黷武，台灣與區域民主國家步伐一致，卻有似是而非議論，稱我們也加入「軍備競賽」。這種說法表面不偏袒一方，其實是替北京卸責。包括台灣等受到威脅的國家，所尋求皆是避免遭到入侵的防衛力量，也沒有要攻打中國。反倒是北京為了擴張，則把第一島鏈的國家都當假想敵。

不僅如此，中共還悍然將他國領土劃入疆域，野心昭然若揭。中國政府新發布標準地圖，把台灣、南海諸島，以及中印邊界爭議地區納入疆域中，印證其侵略本質。另一方面，北京介入台灣這次總統與立委選舉，稱這是戰爭與和平的選擇，妄稱接受其一中、統戰主張，台海將無戰事；反對一中，與美國等民主國家同陣線，就會導向戰爭。國內則有政治人物與政黨唱和「順者昌、逆者王」投降論調。此類謬論是自斷台灣與民主國家的緊密連結，孤立台灣即是弱化台灣，中共豈有不吞併之理。這是引戰而非避戰，最終也會落得假和平。

蔡政府強化國防，以實力嚇阻侵略者，是走在正確道路。然而，如同日本前首相、日本自民黨副總裁麻生太郎上月在台北演講所言，威懾能力有三部分，包括擁有威懾實力、有適時執行意願、以及讓對手充分理解防衛決心的傳達能力。我們目前仍著重在第一項，對於第二項展現防衛決心，以及第三項讓北京也能感受到強力的嚇阻能量，顯然還不夠。特別是台灣內部還存在各類懷疑論調，認為國軍不堪一擊、認為美國不會協防、認為台灣只是一枚棋子等，種種相互抵銷因子，正是中共進行認知作戰的最佳催化工具。

再看區域鄰國，面臨威脅就是趕緊提升防衛力量，自助者也才能多助，當中沒有自我懷疑的空間。另方面，我們雖然積極提高國防實力，但同時也常囿於歷史遺緒的掣肘。例如我們要打造現代化的國軍，卻繼續「緬懷」所謂的「黃埔精神」，國軍的一中窠臼不打破，反而容易被中共統戰與滲透。之前有高階退將喊「國軍共軍都是中國軍」荒唐言論，敵我不分即根源於此。現在軍方內部還存與中共爭奪、確立黃埔「正統」話語權，徒然自陷泥沼，不利凝聚意識。我們追求台海真和平，須擁有嚇阻侵略者的強大力量，這不僅包括各項軍備的提升，最關鍵的部分，則在於運用軍備的人，在國軍，在全民防衛上，我們是否能團結對外，敵我分明，「能力乘以決心」，必使中共清楚的知道，難越雷池一步。

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