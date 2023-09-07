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自由廣場》柯氏「金門和平實驗區」違憲無效

2023/09/07 05:30

◎ 黃帝穎

民眾黨總統參選人柯文哲日前提出「金門和平實驗區」，柯強調金門因為距離夠近，也不影響大家的本體，政治、社會制度需要做一點實驗，「金門是和平試驗的好地方」。但我國任何行政區與獨裁中國進行政治、社會制度實驗，即牴觸憲法「防衛性民主」而違憲無效，此亦凸顯柯文哲嚴重欠缺民主法治素養。

如何讓民主金門與獨裁中國實驗政治、社會制度，比照中國政治制度取消金門人投票權？在金門試用網路長城管制言論自由？或是比照中國對金門進行城管、警察任意拘留金門人、全面人臉辨識等社會控制？任何方式與獨裁中國進行政治、社會制度的實驗，都將使得金門現有的自由民主倒退，踩到「自由民主憲政秩序」的憲法底線，當然違憲。

大法官釋字第四九九號解釋確立了「防衛性民主」的憲法價值，釋字中闡明：「憲法中具有本質之重要性而為規範秩序存立之基礎者，如聽任修改條文予以變更，則憲法整體規範秩序將形同破毀，該修改之條文即失其應有之正當性。憲法條文中，諸如：第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人民權利、以及有關權力分立與制衡之原則，具有本質之重要性，亦為憲法整體基本原則之所在。基於前述規定所形成之自由民主憲政秩序，乃現行憲法賴以存立之基礎，凡憲法設置之機關均有遵守之義務。」。

簡單來說，任何公權力行為，甚至是行使最高的修憲權，都不能違背「民主共和國原則」、「國民主權原則」、「保障人民權利」、及「權力分立與制衡原則」等自由民主的憲法底限，否則就是違憲無效。

我國「防衛性民主」是繼受德國及歐洲原理，德歐記取納粹希特勒以民主選舉奪權，卻隨後摧毀了民主，更大規模屠殺及發動二戰的慘痛歷史教訓，因此在現代憲法設計了「防衛性民主」的底線，不容「自由民主憲政秩序」自我放棄或受到破壞。

因此，柯文哲提出「金門和平實驗區」政見，與獨裁中國進行政治、社會制度的實驗，必然使金門現行「自由民主憲政秩序」受到破壞，即牴觸憲法「防衛性民主」，當然違憲！

（作者是台灣國家聯盟決策委員、律師）

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