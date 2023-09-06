自由廣場》為沒架子的蔡總統按讚

◎ 胡文琦

媒體報導，日昨新竹的義民祭上出現一段溫馨「小插曲」，總統蔡英文向義民爺上香後，突然整個人彎下腰撿東西，臨時起意的舉動引發現場議論，事後才知，原來是目前腿腳已經有些不太方便的義民廟董事長林光華不小心掉了枴杖，蔡英文見狀，立刻直覺反應彎下腰幫忙撿起來，並交還給這位政壇上亦師亦友的老前輩，讓人看到她「真誠、沒架子」的一面。

坦白說，不管林光華的身份是否是「民進黨的創黨元老之一」，也不管蔡英文目前仍「貴為總統」，套句政壇的經典智慧老話，「政治是一時的，選舉也是一時的，但朋友、做人卻是一輩子的」，因而，暫且不論筆者確實在諸多政論節目上，對蔡英文總統執政七年多的績效「頗多不留情面」的批判，但看到她此番「人性化、『作為晚輩』」的直接良善反應，仍然必須給予高度肯定。

請繼續往下閱讀...

進而言之，總統蔡英文一抵達新竹義民廟，看見前縣長林光華迎接的第一句話就是「還好嗎？」，林光華也立刻回應「還好、還好」，而其後上述所發生的溫馨小花絮，確實讓人得以暫忘政治上因不同立場而引發的對抗思辯。如果可能的話，台灣不分朝野藍綠白如果都能多一點「同理心」，或許終有一天能有「真誠大和解」的氣象啊。

（作者是前中國國民黨發言人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法