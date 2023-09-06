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自由廣場》（鏗鏘集）民族論，國家觀

2023/09/06 05:30

◎ 李敏勇

台灣的政治困局常常在民族論的陳腐巢臼糾葛，說什麼「兩岸都是中國人」，「兩岸一家親」等等。國家不等於民族，這已是幾百年的發展現象，從前世界有幾個國家？現在世界有幾個國家？一民族多國家，一國家多民族，已是世界的現況。

所謂「中國人」，是取自「中華民國」和「中華人民共和國」的共同頭尾，其實是「中華民國人」和「中華人民共和國人」的斷章取義。更別說中國有漢、滿、蒙、回、藏，所謂的五族共和說，更有各地域的「本省人」、「外省人」之分，中日戰爭時人口遷移出現的詞語，延伸到戰後台灣。

近代國家已經是立憲國家，不盡是舊帝國。看看海峽兩岸，中華民國也罷，中華人民共和國也罷，黨政軍關係人都喜歡移民，宣誓效忠美國，或其他自由民主國家。從原初大英帝國子民創建合眾國，到現在幾乎含納世界上所有國家、不同民族為國民。標榜人民共和的中國，還在強調後設的中華民族論，真是荒天下之大謬！

台灣不只原住民＋早期移入：福建、廣東為主，已認同台灣的台灣人；二戰後，特是中華民國亡於中華人民共和國，大部分仍在流亡、殖民性的「外省人」；更有新移入者。各自民族論已不符新的、現實的國家觀，美國是借鏡。台灣、中國都人有另易國家認同，成為美國國民。

台灣要有自己的民族論，新的民族論；也要有自己的國家觀，新的國家觀。台灣的總統選舉要有這種新視野，這是檢視候選人的重要指標，是否適格的要件。中華民國和中華人民共和國的既有民族論和國家觀相互矛盾、衝突，不應成為生活在台灣，對新國家有憧憬、有想像、有期待，想追尋的人們所繫。民族不等同國家，家族不同於家庭，已是常識。民族論和國家觀也許應該有新視野。

若說台灣與中國具有民族的某種程度共同性，或許成立。但台灣與中國不盡是同民族。台灣，獨立於中國之外，有歷史因素也有現實因素。台灣既已結束黨國時代，成為民主化的生活在台灣的國民國家，不應再沈溺於國民黨中國和共產黨中國的歷史情結。獨立的台灣和獨立的中國才能形成相互鑑照的榮光，展現民族論與國家觀的新視野。

（作者是詩人）

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