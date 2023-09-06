自由廣場》內舉不避親， 外舉不避黑

◎ 愚工

民眾黨主席柯文哲擬安排妹妹柯美蘭醫師代表民眾黨參選新竹市立委及擔任出缺的新竹市副市長，此一消息甚囂塵上，儘管參選立委的部分，柯媽媽扭捏表態「兄妹兩人一個選總統一個選立委，這樣甘好」，但身為母親而引以為傲，暗爽在心，若如此也是人情之常。客觀而言，柯美蘭能否當選立委是由選民決定，能否當新竹市副市長也不是由柯文哲「乾綱獨斷」，但柯媽媽與柯文哲母子兩人家天下的潛意識令人憂心，這種潛意識也顯現在柯文哲若當總統將安排夫人內科醫師陳佩琪當總統府醫務室醫師的「玩笑話」，這種潛意識與柯文哲的皇權思維相呼應，可說「家學淵源」相當不可取。

除了內舉不避親，柯文哲外舉也不避黑，引人側目。柯文哲大量引進涉黑、涉黃、涉毒者擔任黨的幹部，柯文哲宣揚「希望這些奇奇怪怪的人到我身邊後可以變得正常」，藉此神格化自己，甚為荒謬；其發言人及民意代表等一干高層，則以「不要歧視更生人，要給更生人機會」，企圖正當化自黨的醜陋。

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「道不可須臾離」、「君子慎乎獨」，明道之人應時刻保持戒慎恐懼，即使最隱微處，亦不違背正確原則，古有明訓；聖經更說「上帝要毀滅一個人，必先令其瘋狂」，柯文哲內舉不避親，外舉不避黑的瘋狂舉動，既已離經叛道，更諭示已走在敗亡之路，令人擔心的是，萬一這個人當上台灣總統，那將是全國不幸，舉國遭殃，國人應警惕再警惕。

（作者從商）

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