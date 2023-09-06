自由廣場》（林保華專欄）民族流氓的長臂反日

在八月廿四日日本開始排放十二年前福島地震海嘯為了冷卻受到破壞的核電廠的核廢水前後，中國官方就帶頭掀起反日浪潮。

之所以要排放，是因為這個核廢水已經經過處理，含核輻射達到對人體無害的程度；再則，繼續產生的核廢水已經沒有空間容納了。日本人做事嚴謹，他們對廢水的測試可以信任，聯合國下轄的核監督機構IAEA在今年七月也公佈安全審查綜合報告，認為有關排放符合國際安全標準，對人類與環境的影響微不足道。

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另外，每天在排放時還不斷測試，以隨時發現突然出現的問題。八月卅一日首度驗出核廢水裡有氚，但沒有達到必須停止排放的標準，日方也公開宣佈。日本還組織外國記者參觀，進行解說。一切都有科學理據，可以說應該做的事情，他們全做了，所以也得到美國的認同。

然而中國政府不是正常質疑，而是採取堅決反對的態度，打出的旗號是維護國人健康，禁止全部日本水產品的進口。然而魚類等水產品沒有國界，如果周邊的海水真的受到污染，難道日本漁民捕撈的水產品被污染，中國漁民捕撈的就不會被污染？可見這個禁運理由的荒謬。可是學習這種荒唐「習思想」的中國人到處去查還在售賣日本水產品的餐館，趁機大敲竹槓來「共同富裕」。

網路上的反日宣傳則鋪天蓋地，甚至喊出要向日本投擲氫彈。眾所周知，中國對網路的管理非常嚴格，動輒刪除，這些反日言論通行無阻，自然有來自「最高」的指示，以轉移對中國各種困境的視線。而中國東南沿海各個核電站排放的核廢水相關數據，中國卻沒有向國人宣佈。

反日不止在中國國內，習思想的「民族復興」就是要充當全世界的主宰，依照他們的要求來改造世界的各項統治管理秩序，這種天朝心態就讓他們的支持者紛紛打電話到日本政府與民間企業的餐館、旅館等進行騷擾，要求他們滿足中國的要求。反日長臂還遠伸到美國，紐約時代廣場也出現隱晦的反日廣告，這種流氓行徑嚴重傷害了中日關係。

日媒指出，光是東京都自八月廿四日到卅一日已接到大約三萬八千通來自中國的騷擾電話，由於這種長臂騷擾直接傷害到民間，反而激發日本民眾的反中情緒，一個中國小粉紅在街頭訪問日本阿伯，阿伯向他說理，等到知道小粉紅的身份後，就怒斥：「你是白癡嗎？趕緊滾出日本！中國已經排放（核廢水）很多年了，（含氚）濃度遠遠高於日本，這你不知道吧？」

日本岸田政府公開要求中國必須保護日本僑民的安全，而東京都知事小池百合子進一步表示，不管來電的中國人信或不信，日本都應該提供正確資訊，一接到中國來的電話，東京都電話的語音就會說：「福島第一核電站的ALPS處理水的海洋釋放，是在遵循國際標準和國際慣例，在氚的年處理量低於鄰國的基礎上」，而這個「鄰國」就是中國，日本正在幫中國人民解除他們所受到蒙蔽欺騙的習毒。

（作者是資深時事評論員）

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