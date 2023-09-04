自由廣場》若我是總統候選人／高中生喊政見「生一個給百萬」

◎ 張楨敏

近日，郭台銘提「生孩子多養寵物」的政見，聽起來十分荒謬與無厘頭。也讓我想從高中生的角度，一起來天馬行空的想像，什麼樣的政策可讓年輕人會想要生小孩呢？我想，發放生育獎勵應是最有效果，若我是有錢的總統候選人，我會提出：「生一位小孩，可得到一百萬獎勵」的政見，生雙胞胎的話，就獎勵二百萬。

首先，一百萬對年輕人來說，是一筆不小數字，對小夫妻來說，可讓他們兩、三年的時間，好好照顧小孩，不用擔心沒有足夠收入；一百萬，甚至比很多年輕人的年薪還多，這樣應會有足夠誘因。其次，「生一個給百萬」，可迅速累積「第一桶金」，讓年輕人可能因為生小孩，累積買房的頭期款，也會覺得生小孩是可考慮的選項。

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「生一個給百萬」，如果用今年台灣粗估的新生兒人數十五萬來計算，大概就是一千五百億的預算。一千五百億，看起來像是天文數字，但是，如果少子化是國安問題的話，那麼這筆錢就不是那麼大。

所以，如果我是一位有錢的總統候選人，我會提出「生一個給百萬」的政見，若能夠得到許多人支持，又能夠改善少子化，縱使天馬行空，也是一個值得提出的政見！當然，目前我只是一位高中生，這也只是我天馬行空的想法。

（作者為台北市南湖高中學生）

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