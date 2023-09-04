自由廣場》想像中正紀念堂轉型

◎ 賀陳旦

「中正紀念堂園區新願景概念競圖」（以下簡稱「競圖」）八月廿五—九月十日在前空軍總部展覽，去的人很少，可惜了兩百件作品背後青年的創作熱誠！這要怪文化部虎頭蛇尾！

轉型正義思辯中，中正紀念堂範圍大、爭議多，如何改變，多次被列入討論。去年文化部委請三個民間團體，以「一百種方式」為名辦理競圖，希望再激發一波對園區空間使用的想像力，去年七月起公開徵件，今年三月十日決選，選出社會和青年組優秀作品各五名。依計畫，決選後就趁熱展覽，在中正紀念堂展出兩個半月。沒想到文化部選後改成延期到八月底，展期僅十七天，展場更遷到台灣當代文化實驗場C-LAB（前空軍總部）。展覽和競圖時序切開，空間隔離現場，等於是刻意降溫，不鼓勵參與。

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展覽降溫不僅對不起數百位熱情青年的創意，更遺憾的是讓空間轉型，特別是中正紀念堂這個複雜議題轉型的社會溝通被掩埋了！

平心而論，「競圖」中許多作品並沒有對歷史的不義作沉重批判。期待年輕世代展現更鮮明正義感的人士會有點失望，但出於對未來的想像，年輕人倒有明確主張。參賽者都不認同原來空間裡紀念威權的配置，要求改變、翻轉。在廣大園區加入更多元活動，強調市民第一，用日常超越威權、用自由對抗宰制。這種既活潑又一致的設計導向，正反映青年的共同願景。這麼清楚的選項不就是另一波溝通的新動力嗎？不就是我們從歲月流轉找到的新契機嗎？

為什麼不推廣不善用，要逃避呢？

作決定的人相信沒有真正暸解「競圖」年輕人集體展現的心意，就慣性的避開多年來的爭議。這種避險的慣性是人性，可也是保護利益人的慣性，對於掌權者，尤其要克制這種慣性。因為今天能有解嚴和轉型的執政機會，來自先賢不避險、不避嫌的勇氣。轉型正義要走下去，要傳承不避險有作為的歷史任務。不可逃避！

建議：不要讓社會錯過這次「競圖」的溝通機會，請展延、請到中南部續展，再回到轉型現場中正紀念堂延展兩個月！大家都來想像中正紀念堂的可能！

（作者為台北市民）

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