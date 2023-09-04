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自由廣場》回應侯總統候選人 長照政策須務實可行

2023/09/04 05:30

◎ 林萬億

總統選舉政見必須符合三條件：具前瞻性、解決問題、務實可行。總統候選人侯友宜先生最近提出長照四大主張：廢除八十歲以上長者申請外籍看護需巴氏量表、整合看護移工與長照體系、提高移工照護技能與品質、提升高齡長者照護品質。接著補上一記，七十至七十九歲患有癌症二期以上長者，也取消巴氏量表，可直接申請外籍看護工。

首先，以年齡作為申請外籍看護免巴氏量表的訴求，侯辦沾沾自喜，諷刺陳院長拿香跟拜。其實，陳院長並不贊同以年齡作為免巴氏量表的唯一要件。去年底我國八十歲以上人口八八六六一九人。倘不管失能／失智與否，全部都可申請外籍看護，就可能會增加八八萬多家庭外籍看護。而到今年六月底，我國已引進外籍家庭看護廿萬八四六七人。試問國人會同意一下子增加四倍多的外籍看護嗎？其社會成本由誰承擔？又讓不需長照的家庭也聘用外籍家庭看護，必然會造成外籍看護挑輕鬆雇主，而使嚴重或困難照顧的失能／失智者反而聘不到家庭看護的挑（篩）案效應。

八十歲以上老人約有三成左右失智／失能，目前都可使用長照二．○的居家照顧與日間照顧，也有部分已住進住宿型長照機構。如果有照顧不足，可能是未申請長照需求評估，或未達長照服務標準，或已使用長照二．○但想改聘家庭外籍看護。如果沒有長照需求，幹嗎要聘請外籍家庭看護？如果是符合長照服務資格，想改聘外籍家庭看護，大部分也都可通過巴氏量表評估。

據此，要解決問題，不是提出一刀切的八十歲門檻，這是違反有長照需求者應得到長照服務的基本邏輯。而是，如何加強宣導，讓有長照需求者都進入長照服務；進而思考高齡者不需要長照一對一照顧，卻需要孤獨陪伴的議題；或是已接受長照服務，尚有未被滿足的多元生活照顧需求，以及減少因巴氏量表申請的奔波不便。這正是陳院長所說的以簡政便民、多元認定，研議放寬外籍移工雇用條件與方式，來解決這些問題。

至於，七十至七十九歲癌症二期以上長者也列入免巴氏量表評估，更是不切實際。不同的癌症病人生活自理能力差異極大，用年齡當作指標，也是混淆議題。何況癌症可治癒的機會越來越高。如果是術後出院返家需要照護，也不是聘用外籍看護來得及照顧的。目前長照二．○的出院準備計畫，已縮短出院銜接長照服務的等待期到最短，就是要解決這個問題。

接著，整合看護移工與長照體系，政府早就在做了，使用外籍看護的家庭可以利用長照二．○喘息服務。目前已有超過六萬六四四○家庭，使用長照二．○的服務。至於，全面將外籍看護與長照二．○整合，並非易事。外籍家庭看護一入國就必須支薪，故其訓練必須在境外進行，我國很難至境外執行培訓，問題非常複雜，必須務實處理。

我們歡迎各總統候選人關心長照議題。但是，請提出能解決問題，又不製造更多問題的政見。

（作者為行政院長期照顧推動小組召集人）

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