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自由廣場》向保家衛國的軍人致敬

2023/09/03 05:30

◎ 奇異果

今天是屬於軍人的節日，會有許多單位組團前往國軍單位致敬，也有諸多商家推出軍人優惠，以示對軍人的敬重。

回想進入軍中工作，忽忽已過卅八年，在漫長歲月裡，我看到由手寫公文進化到電子公文的發展歷程、各項設備與武器汰舊更新的進展，從資訊落後到與時俱進走在時代尖端的資訊運用、對軍人生活設施的改善、重建與服裝、伙食品質的持續提升，在在都說明了國軍持續往好的方向進步中。

我見證到初入軍中的稚嫩臉龐，也曾懷著不捨送別役期屆滿退伍的同仁，也歷經各項規定的修正與新頒，在女性軍士官兵大量入伍服役之後，也看到性別平權的觀念，逐漸落實在各個單位的人員互動裡。工作表現好的，會收到實質獎勵，表現差的，也會受到處分。領導者更能適時調整領導方式，在上行下效之中，完成國家賦予的重要使命。

除了接受必要訓練，軍職人員還要執行許多保衛國家的任務，一接命令，須在短時間完成人員裝備整頓，即時出發至指定地點執行任務，辛苦與心苦的狀態，唯有同舟共濟的同仁與眷屬知曉。

值此軍人重要節日之際，謹以「國軍保家衛民，人人安居樂業」以及「期盼每位軍職人員都能身體健康，家庭安樂，執行任務順利」之字句，聊表個人最誠摯的祝福。

（作者現職行政人員）

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