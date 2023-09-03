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自由廣場》鈔能力與金錢政治反思

2023/09/03 05:30

◎ 康駿銘

鴻海創辦人郭台銘宣布「要以候選人身分參與大選」，被認為能帶動「選舉經濟」，實際上在宣傳工作也早已啟動，反映金錢在選舉、政治上的影響力。郭台銘的「鈔能力」令其選舉工程能快速到位，大幅節約募款時間，也能聘用更大規模團隊，進行更多造勢活動、公關宣傳、掛看板及其他幕僚工作，雖然《選罷法》對選舉經費有所規範，但筆者認為現時這種金錢建構的選舉工程，就選舉公平的角度而言，必須反思。

台灣選舉動輒花錢，成為不明文的參選門檻，令缺乏家族靠山、經濟基礎的年輕人望而卻步，如此環境也不利於小黨生存，雖有未花大錢而當選，終究是少數，因為光就曝光率方面，經費多寡就足以使雙方有天壤之別，遑論工作團隊、競選辦等龎大開支，筆者認為，選舉資源的分配與規範，應有更公平的改進空間。

香港的民主制度並不健全，但在宣傳及經費的嚴格規定，仍有可供台灣參考之處。香港的選舉廣告規範，指出法例規管選舉開支的目的，是要確保所有候選人在合理開支水平內公平競爭，法例有必要就選舉廣告作出規管。政府有指定地點可分配予候選人作宣傳，能見度不亞於私人看板。至於私人看板，即使供候選人是無償使用，也必須依市價製作選舉開支申報，因而使看板數量的巨大落差並不常見，公有地的展示也保障了資源弱勢候選人的曝光機會。至於文宣印製、人員聘用，同樣依照不論是否無償的原則作合理申報，候選人之間也可就經費互相提出質疑。

事實上，由於資源受到明確限制，選舉開支的投放必須更講求效率與精準，因此香港候選人幾乎都以提出政策、理念等方式爭取選民認同，而非單純的形象照。香港市面的選舉氣氛雖比台灣平淡得多，卻為理性與冷靜提供了條件。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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