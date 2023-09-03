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自由廣場》何不建高腳屋以解水患?

2023/09/03 05:30

◎ 陳燕齡

接二連三的颱風帶來豪大雨，導致南台灣從乾旱瞬間成為水鄉澤國，淹水入屋造成財產損失，令人不捨; 專家鑑定除了節氣適逢滿潮之外，地層下陷也是主因。

南部西濱雲嘉一帶，連年超抽地下水供養殖用，地層下陷已成共業，勢無恢復的可能。各地損害程度雖然不一，災民往往要求政府補助災損，長此以往，也不是根治的辦法。參考南洋普遍建構的高腳屋，無論蓋在山區、海岸，對水患都具備防禦功能。究其建造背景成因，無非是南洋熱帶氣候只有乾、雨兩季，而無春夏秋冬，逢雨季動輒連月陰雨，房屋如果蓋在地面，低窪處肯定淹到屋頂。而海邊漁村為配合漲退潮，也只有建造高腳屋最適宜。台灣無論山區、海湄依然沿習蓋平房，淹水這麼多年而不思改進，令人費解。

在台灣蓋高腳屋其實不難:地坪打出水泥地基，算好幾坪須有幾根柱子，用砌磚或灌漿甚至木柱也行，以兩公尺高度為一樓樓板，往上蓋個一兩層樓加上金字屋頂，依丙建十公尺高不出兩三個月即可落成。如此好處多多，挑高的地坪通風涼爽，平常可供停車、整理農事或施作雜務，甚至三五好友鄰里交誼，泡茶聊天。偶遇颱風淹水，不致損及家具，亦無礙生計。水退之後清淤適成上好肥土，還能節省肥料。倘若是近河海的低地，則架設圍網於屋柱四週，說不定好幾個月有吃不完的海鮮，其樂如何！

南台灣平房多為閩式三合院，若改成高腳屋則夏日可免溽暑、嚴冬兼可防潮，景觀上也許更創新猷捏。

（作者是文化業退休人士）

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