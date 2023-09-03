自由共和國》不限齡、不排富的內在寶藏—從普發現金6000談終身學習的價值

林麗惠／中正大學成人及繼續教育學系教授

從廿一世紀以來，學習已被視為是人類最重要的內在寶藏，聯合國教科文組織在一九九六年以《學習：內在的寶藏》（Learning︰ the treasure within）為題發布了本世紀以來的學習方針，其後有關學習的議題、形式、策略…等話題，如雨後春筍般一波又一波掀起教育改革的浪潮，強調活到老學到老的終身學習精神，自始至終未曾被熱議。我國甚而在一○八課綱中，將終身學習視為最核心的素養。

不論古今中外、全球各地、永不退燒且共通關心的話題，大都離不開柴米油鹽醬醋茶這開門七件事。人類的文明發展大抵是建立在生活無虞的情況下才能持續地創新與突破，而生活不外乎就是談錢，也因此，財政部於二○二三年三月十七日宣布將超徵的稅金，以普發六千元現金的形式回饋民眾，便成為近來人民熱議的話題。回顧整起事件，從超徵稅金到還稅於民，以及到目前的普發現金，其中政策的發展脈絡與各方角力錯綜複雜，對於正在與通膨及物價上漲搏鬥的人民來說，這筆現金怎麼領、如何用才是最終關注的焦點。

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超徵稅金深究其原因，其實是因為營利事業所得超乎預期，造成稅金收入達到新高，這筆意外之財若用於平抑物價或弱勢補貼，也許還算是符合經濟原理或實質公平原則；然而在朝野的互相政治角力之中，超徵議題最終便成為「不發現金就是政治零分，發了現金就是政策零分」的市場喊價，不限齡、不排富的紅包就此成為人民最終的果實，結出果實的盤根錯節便成為喧囂的煙火，最終消散在虛無之中。

事實上，不限齡、不排富的補助政策真的只有現金這一條路可以走嗎？古有言︰「他山之石，可以攻錯」，做為振興經濟的政策之一，韓國的「終身學習券」政策便相當值得我們思考，如何將有限、短暫的現金補助，化為長久、內在的實質推力，透過補助來縮短經濟、教育、社會資源的落差現象，終身學習券便是一個成功的案例。

終身教育券是韓國發放給民眾的學習金，為低收入的成人提供參與終身學習的機會，透過現金的補助縮小教育資源的落差，落實公民教育的同時也強化國家責任，更全面性地彌補正規教育的不足，提升整體國民素養。終身學習券適用於年滿十九歲且經濟相對弱勢的成人族群，透過資格驗證領取「終身教育希望卡」，每人卅五萬韓元，以信用卡積分形式發放，可以用來支付終身教育機關的學費、教材費、材料費等，為在正規教育中因為資源落差而錯失學習機會，或體認自己有所不足卻苦無機會進修的成人燃起新的希望，重新投入終身學習中。從實際執行狀況來看，自二○一八年起獲得補助人數迄今已成長四倍有餘，且申請課程類型多集中於學歷補充教育，意味著民眾透過學歷補充教育，逐年縮小了在工作上的學歷落差，這樣的政策既還稅於民，也能實質性的彌補社會的學習資源落差，更從終身學習的思維讓這筆補助能永續的留在個人身上，實現真正不限齡、不排富的寶藏。

反觀國內，對於人民來說，普發現金已是既定的結果，是否能夠讓這些超徵的稅金實質對生活發揮改善的效果，便取決於每個人的使用方法，什麼方法能夠讓這筆錢永久的留在個人身上，唯有學習轉化而成的知識、技能方能持續的留存在每個人的生命之中，成為內在寶藏，在合適的時間、生命點上綻放出它應有的光彩，錢財會遇上通膨而造成價值貶損，但學習得到的知能卻能持續在每個生命階段發光發熱。更確切地說，現金補助不一定能讓人富有，唯有持續的終身學習，才能夠不斷的創造價值，以期因應人生的挑戰。

事實上，終身學習是人類社會進步的起始點，追求終身學習的個人不僅會使個人有所成長，而且有助於建立更穩定、進步的社會，個人終身學習的投入程度，會決定一個國家發展的深度，因此，不論是何種額度、何種形式的補助，從個人及政府的角度，都應該讓終身學習成為全民的優先順位，進而共構機會均等、公平參與的終身學習社會。

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