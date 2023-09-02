自由廣場》科學角度看微量放射性與人體健康

◎ 林基興

駐日代表謝長廷在臉書發文「微量的放射性元素反而對身體有益」，引發批評 ;論戰雙方，各有證據嗎？

中世紀瑞士醫生帕拉塞爾蘇斯（Paracelsus）有句名言「萬物均有毒，關鍵在劑量；其多寡就成為毒物或療劑之分」。一七九六年，英國醫生金納（Jenner）發現「經歷低劑量」可讓人發展出「容忍高劑量」的能力，因此，注射溫和劑量的疾病（牛痘），可增加防護更巨大劑量的疾病（天花）；免疫學之門為之開啟。

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接著，輻射生物學顯示，「演化」為細胞提供了高度的保護機制：細胞所含酵素可修補DNA雙股的斷裂、巨噬細胞處理細胞凋亡等。這些機制讓我們得以應付輻射與氧化等問題，範例是: 輻射治療有效，劑量分攤數週，讓細胞可自我修復，諸如腫瘤抑制蛋白p53能活化DNA修復蛋白。

法國國家科學院在二○○六年報告指出，「輻射可刺激各種的修復機制」； 聯合國原子輻射效應科學委員會也提到此機制。有益效應常稱為「激效」（hormetic），這可預期，因DNA修補與免疫學等防護機制，已由正常的氧化激起。

「輻射激發」（radiation hormesis）指「低值適量的輻射可以激發細胞的免疫力，而使人更具抗癌能力」。國際原子能總署專家趙嘉崇表示，自然界的輻射造成每天每個細胞產生約百分之一次變異；與此對比，人呼吸氧，會形成自由基，造成百萬次變異。

我國一九八三年開始的輻射鋼筋事件，持續了二十年，源頭是鈷-六○，其半衰期五．三年，可用來估算一萬個受影響居民受到的輻射劑量。二○○七年，台美專家十四人聯合發表研究，顯示「低輻射劑量有免疫功效」：台灣民眾每十萬人口，有一一六人罹癌死亡；但輻射鋼筋的居民卻是每十萬人不到四人。

二○二○年，新冠病毒初現，尚缺疫苗與醫藥時，美國等多國嘗試輻射治療。一九三○年之前尚無抗生素，醫界曾用X光治療嚴重肺炎患者，效果不錯。近年，美國開始「百萬人研究案」（Million Persons Study），針對使用核能七十年來，能源部與國防部等遭受輻射一百萬人的情況。應可更定量地驗證「輻射激發」的效應。

（作者為大學教授）

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