自由廣場》藍白一郭，湯圓怎麼搓？

◎ 陳財能

郭台銘宣布參選台灣總統時說「他宣佈參選總統，全面展開連署以取得參選資格，就是要代表主流民意整合藍白兩黨。」，郭這番「整合藍白」的政治目的，已被公民質疑他有「搓湯圓」的違法預備。

藍白一郭，湯圓怎麼搓？不能單從政黨政客操縱權力分配的既成慣習來看，而得從《總統副總統選舉罷免法》的規定來解析。

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防止總統選舉「搓湯圓」，制訂在《總統選罷法》第八十四條、八十八條及八十九條等規定中，係針對「候選人或具有候選人資格」、「政黨提名行為」及「意圖漁利者」等，若發生「行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或一定之競選活動者」等犯行時之處斷。

其次，再來看眼下發展，誰具有總統候選人資格？根據《總統選罷法》第二十一條第二項「候選人，應經由政黨推薦或連署人推薦」及第二十二條第二項之規定，國民黨提名確定的侯友宜、民眾黨提名確定的柯文哲，都已符合《總統選罷法》相關規定。唯郭台銘尚未取得總統候選人資格，必須依《總統選罷法》第二十三條規定，向中選會提出申請公民連署的推薦。

第三，關於政黨及意圖漁利者之犯意制約。郭台銘並非國民黨員，因此無法依《總統選罷法》第八十九條第九項之規定，追究朱立倫有無「搓湯圓」。總之，郭台銘取得總統候選人資格之前，郭與某些打著「下架民進黨」口號而提出「OOXX大聯盟」或「藍白聯合政府」或「國會實質過半」等主張者，都是《總統選罷法》「意圖漁利者」的可能對象。

綜上可知，郭台銘參選宣示的意圖和行為，從法律規範而言，不論他是否取得「總統候選人」資格，都有違背《總統選罷法》之立法規範。就「藍白政黨」是否「整合」為一組候選人，在依《總統罷免法》第二十二條第一項規定前，仍必須撤銷原提名，再重新取得該兩黨之提名，並決定兩人的正副位置及政黨推薦順序後，而完成正式登記始告完成。而上述程序，並非郭台銘所能左右。

由此看來，藍白要變成一鍋，政治上難度很高；至於一郭要搓藍白合，則會有法律上的問題。郭台銘好好連署過關，取得獨立候選人，爭取公民認同，才是正道正辦。

（作者是中興大學國際政治研究所博士候選人）

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