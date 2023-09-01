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自由廣場》回想高端疫苗慘遭妖魔化

2023/09/01 05:30

◎ 張國財

在台灣，何止政壇會出現「為反對而反對／為贊成而贊成」的怪現狀，就連講求「一分證據說一分話」的科學議題，許多政黨／政客，也都患有順我者生、逆我者亡的症候群。

以大家應該記憶猶新的武漢肺炎為例：二○二一．八．廿三開始施打的國產高端疫苗，就被舖天蓋地成「沒有效果」、「非常危險」、「為護航高端疫苗擋BNT疫苗」、「衛福部長、食藥署長圖利高端疫苗」！陳時中領導的防疫團隊，則被貼上「謀財害命」的標籤！

在國內被質疑兩、三年的高端疫苗，近日終於獲得國際專業機構的肯定──世界衛生組織旗下的COVID-19技術近用聯盟（C-TAP）與藥品專利聯盟（MPP），八月廿九日分別宣布「將與高端公司合作取得高端新冠疫苗技術授權，讓各國製造商取得技術製造疫苗，協助中低收入國家取得疫苗防疫」！台灣不得世衛其門而入，世衛此舉不可能是在圖利高端吧？妖魔化高端疫苗「沒有效果」、「非常危險」的政黨／政客，這次看來是被世衛狠狠打臉了！

至於防疫大將陳時中，去年參選台北市長時，被對手陣營貼的「謀財害命」標籤，真相又是如何呢？

誰謀財？謀財多少？從選前到選後，喊「謀財」的沒給人證物證！反正，就玩的捕風捉影、烏賊噴墨術，就防疫指揮官陳時中「概括承受」？

當初出高價搶得武漢肺炎疫苗採購先機的以色列，其人民怎沒責怪執政者在謀財？是精打細算的猶太人不懂得採購術，還是認同那是賣方市場的常態？採購量偏低的台灣，只能買在最低價、又要能搶先到貨，否則就是不符合市場法則的「謀財」，這樣的指控公平嗎？

害命的科學數據呢？《經濟學人》的二○二○—二○二二超額死亡（即疫情期間總死亡數減去非疫情期間推估總死亡數）國際比較，台灣全球第九低！截至去年選前的十一月十三日，台灣跟「經濟合作暨發展組織」（OECD）卅八個國家比較起來，每百萬人死亡數和致死率都可排在最低的前三名。這樣的表現，還污衊防疫團隊「害命」，公平嗎？

疫苗的效力、防疫的成績，都是科學，都沒有朝野政治黑手介入的空間。妖魔化高端疫苗與陳時中防疫團隊的邪惡政黨／政客，選民們何時以選票釋出教訓的信息？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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