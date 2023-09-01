自由廣場》從高端被抹黑提醒各位總統參選人

◎ 張崇廉

高端COVID-19疫苗獲得世界衛生組織、藥品專利聯盟（MPP）及COVID-19技術獲取池（C-TAP）宣布，取得其技轉許可協議，創下全球疫苗首例，一掃近兩年飽受無理攻擊的陰霾。

正值總統大選，以下四項重大議題正飽受在野黨批評，卻未見渠等提出建設性政見，盼在野陣營記取高端疫苗之鑑，認知到這是下任總統必須面對的責任，儘快回歸四項政見討論：

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一、綠能產業：在全球氣候變遷影響及油價上漲影響下，發展再生能源是全球趨勢，國際大廠為長遠考量，紛紛加入「RE100」國際再生能源倡議所提倡的節能減碳，並承諾於二○五○年前有階段性地達成一百％再生能源之目標，台灣各領域產業龍頭如台積電等也爭相加入以接軌國際，此對台灣產業未來長遠發展至關重要，也是身為地球村成員的責任，下任總統怎能不面對這項議題？

二、前瞻基礎建設：包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業之建設，若把它比擬成當年的「十大建設」，這無疑是台灣脫胎換骨，奠定台灣未來數十年發展的基礎；譬如「軌道建設」的「中南部觀光鐵路」，當中「恆春觀光鐵道計畫」由屏東內獅到恆春。很多人無法想像，台鐵開到楓港就轉往台東，恆春地區是沒有鐵路的，而這條卅七．九公里的鐵路，恆春人等了幾十年，何況假日去墾丁的人潮之多、屏鵝公路之塞，這條鐵路正可舒解交通，且因沿山側闢建，沿途可欣賞山海景色，千萬別再說「鄉下要有鄉下的樣子」。

三、國防建設：筆者是正期班軍官退役，看見近幾年國防自主，國機國艦自造成果、漢光演習實兵演練、軍購增強國軍戰力等各項成果，與當年擋軍購、減兵役日期、減少實兵演習（例如演習放音效模擬）不可同日而語，也因此，共軍不敢進一步侵犯台灣；面對中共侵略野心，我們應選出一位能賡續強化國防政策的總統。

四、兩岸外交：中華民國和中華人民共和國互不隸屬一直都是事實，兩岸事務從來不是內政、而是國際問題；美國眾議院七月通過「台灣國際團結法案」，主張「一九七一年的聯合國第二七五八號決議無涉台灣」，而英國國會下議院外交事務委員會八月卅日指出「台灣已是一個獨立國家，名稱是中華民國（ROC）。台灣具備所有的國家資格，包括常住人口、明確的領土、政府和與其他國家建立關系的能力，只缺乏更廣泛的國際承認。」。台灣要成為正常的國家，除了內部因素，國際關係也是重點，要自主發展台灣的國際空間，不須經由中國才走向國際，這是下任總統要面對的嚴肅問題。

高端疫苗事件提醒在野陣營，應及早回歸政策面，而非一昧情緒發言。

（作者是海軍退役少校）

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