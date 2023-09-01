晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從高端被抹黑提醒各位總統參選人

2023/09/01 05:30

◎ 張崇廉

高端COVID-19疫苗獲得世界衛生組織、藥品專利聯盟（MPP）及COVID-19技術獲取池（C-TAP）宣布，取得其技轉許可協議，創下全球疫苗首例，一掃近兩年飽受無理攻擊的陰霾。

正值總統大選，以下四項重大議題正飽受在野黨批評，卻未見渠等提出建設性政見，盼在野陣營記取高端疫苗之鑑，認知到這是下任總統必須面對的責任，儘快回歸四項政見討論：

一、綠能產業：在全球氣候變遷影響及油價上漲影響下，發展再生能源是全球趨勢，國際大廠為長遠考量，紛紛加入「RE100」國際再生能源倡議所提倡的節能減碳，並承諾於二○五○年前有階段性地達成一百％再生能源之目標，台灣各領域產業龍頭如台積電等也爭相加入以接軌國際，此對台灣產業未來長遠發展至關重要，也是身為地球村成員的責任，下任總統怎能不面對這項議題？

二、前瞻基礎建設：包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業之建設，若把它比擬成當年的「十大建設」，這無疑是台灣脫胎換骨，奠定台灣未來數十年發展的基礎；譬如「軌道建設」的「中南部觀光鐵路」，當中「恆春觀光鐵道計畫」由屏東內獅到恆春。很多人無法想像，台鐵開到楓港就轉往台東，恆春地區是沒有鐵路的，而這條卅七．九公里的鐵路，恆春人等了幾十年，何況假日去墾丁的人潮之多、屏鵝公路之塞，這條鐵路正可舒解交通，且因沿山側闢建，沿途可欣賞山海景色，千萬別再說「鄉下要有鄉下的樣子」。

三、國防建設：筆者是正期班軍官退役，看見近幾年國防自主，國機國艦自造成果、漢光演習實兵演練、軍購增強國軍戰力等各項成果，與當年擋軍購、減兵役日期、減少實兵演習（例如演習放音效模擬）不可同日而語，也因此，共軍不敢進一步侵犯台灣；面對中共侵略野心，我們應選出一位能賡續強化國防政策的總統。

四、兩岸外交：中華民國和中華人民共和國互不隸屬一直都是事實，兩岸事務從來不是內政、而是國際問題；美國眾議院七月通過「台灣國際團結法案」，主張「一九七一年的聯合國第二七五八號決議無涉台灣」，而英國國會下議院外交事務委員會八月卅日指出「台灣已是一個獨立國家，名稱是中華民國（ROC）。台灣具備所有的國家資格，包括常住人口、明確的領土、政府和與其他國家建立關系的能力，只缺乏更廣泛的國際承認。」。台灣要成為正常的國家，除了內部因素，國際關係也是重點，要自主發展台灣的國際空間，不須經由中國才走向國際，這是下任總統要面對的嚴肅問題。

高端疫苗事件提醒在野陣營，應及早回歸政策面，而非一昧情緒發言。

（作者是海軍退役少校）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書