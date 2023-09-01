自由廣場》（李筱峰專欄）弱化民智的政治口水

國民黨威權統治末期，面對沛然浩蕩的民主浪潮，常以「人民水準不夠，不能實行民主」為由來反對民主化。現在民主已經不能抵擋，他們則利用民主政治的言論自由，不根據事實而亂扣空帽，極盡「反智」、斵傷民智！本文試舉幾個政治口水加以檢視。

過去被指黑金政權的中國國民黨，現在反而對民進黨政府扣上「貪污腐敗」的帽子。要檢視哪一黨貪污腐敗，很容易，只要把多年來法院判決的貪污案件拿來比對，哪一黨貪污案件多？一目瞭然。

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試就廿多年來國民黨籍縣市長、議長、議員、官員、中常委的貪贓枉法名單，信手列舉如下（依筆畫順）：王又曾、王水彰、王世雄、王令麟、王玉雲、王志雄、王素筠、王翔鐘、王滔夫、王銘信、白鴻森、白鷹傑、伍澤元、朱英龍、朱婉清、何信軍、何智輝、何聖隆、余慎、吳宗憲、吳俊立、吳春雄、吳振寰、吳健保、吳清吉、李朝卿、林明義、林春德、林昭賢、林炳坤、林益世、林進春、林隆登、林源山、施治明、涂銓重、張文儀、張宗璽、張明雄、張清堂、張萬利、張榮味、張豐奇、梁柏薰、許財利、郭廷才、郭春貴、陳由豪、陳政忠、粘仲仁、傅昆萁、曾正仁、黃枝成、黃哲諒、黃清漢、楊文欣、廖福本、劉松藩、劉冠軍、盧逸峰、賴素如、簡金卿…。哪一個不是中國國民黨員？

至於黑道人物（如鄭太吉、白狼…等人），以及賄選被判刑或當選無效的案例，還未列入。藍政客在罵民進黨貪腐時，列得出這樣洋洋灑灑的名單嗎？

藍營政客罵本土政府挑釁中共，破壞和平。郭台銘還說小英八年執政造成兵凶戰危。怪哉！當年發誓要反攻大陸、消滅共匪的是誰？古寧頭之戰、大二膽之戰、九三砲戰、八二三炮戰、還有一九五○年代初期派飛機轟炸大陸沿海的，是哪一黨？現在本土政府要與北京政權平等相處，就變成兵凶戰危？中共機艦一天到晚擾台，難道是小英派出來的嗎？要發動戰爭的是中共，你們不譴責，反而辱罵受戰爭威脅的本土政府。

郭台銘說人民「怒不敢言」，簡直錯亂！根據Freedom House評比，台灣自由度九十四分（中國九分）；《經濟學人》公布二○二二民主指數，台灣全球第十名，為亞洲之冠（中國第一五六名）。紅媒和赤藍政客整天唱衰台灣，暢所欲言，竟說「怒不敢言」。

這些赤藍的政治口水，不憑實據，只貼標籤，是非顛倒，價值錯亂，老鴇罵人色情，流氓罵人太保，真是「蟬翼為重，千鈞為輕」，讓一堆無認知能力的民眾，跟著起鬨，弱化民智！

我想起喬治歐威爾的話：「語言的敗壞，導致道德的墮落」！

（作者是國立台北教育大學文化研究所教授）

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