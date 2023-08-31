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自由廣場》運用AI療失智失能

2023/08/31 05:30

◎ 葉堂宇

台灣已邁入高齡化社會，其中桃園市八德、大溪、復興、中壢（華勛十二里）地區，為全國老年人口，比率較多縣市，明顯高於全國平均，長者常有健康及衰弱等問題。

現今智慧型手機普及，使介置的方式有更多可能性。本文以Line為媒介的行動應用程式與線上遊戲之社會支持方案，對社區高齡長者之健康促進之效果，以方便取樣社區關懷據點，年滿六十五歲個案為研究對象，以G*power 3.1在F tests之下effect size=0.25、α=0.05、power=0.8，預估20%流失率，共收案一百廿位，以匿名隨機方式分為實驗組及對照組，進行前後測，實驗組六十位及控制組六十位。

以「Line為媒介的行動應用程式」與「線上遊戲」介入方案進行三個月，以結構式問卷方式收集資料，於開始前進行至介入，滿三個月各測量一次。

結果顯示：自覺健康狀況、主觀生理困擾、心理健康和整體健康滿意度方面，分別敘述如下：長者對於自己目前健康狀況依序為普通（卅七％）及良好（卅．六％）為多數，八．三％長者認為自己的健康狀況非常良好，其中十四．七％自覺健康狀況不好及九．四％認為健康狀況非常不好。多數長者無自行使用APP，需子女協助，佔五十三％。以「線上遊戲」方案介入，對社區高齡長者之健康促進之效果顯著。

結果發現，有玩線上遊戲者與沒有玩線上遊戲者之成就感有顯著差異，有玩線上遊戲者之成就感，高於沒有玩遊戲者。有玩線上遊戲長者的社會支持，在情緒支持、訊息支持、評價支持、實質支持等，都優於未玩遊戲者。因能提升民眾健康體能，故縮短疾病帶來的虛弱殘疾期，避免與延緩高齡者身心迅速弱化，及早進入失智失能階段，進而需要接受長期照顧，值得醫療重視。

（作者是美國清華智庫董事長）

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