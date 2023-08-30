晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》球棒隊曝露教育問題

2023/08/30 05:30

◎ 蕭福松

一名外國網友與朋友到台灣觀光，廿七日當天，從台東騎機車往花蓮，途中遭一輛白色皮卡逼車，於是按喇叭示警，沒想到不但被攔車，對方還拿球棒恐嚇他們。原PO不禁疑問：「這種行為在台灣正常嗎？」

這種行為在台灣當然不正常，不過早已是台灣人的生活日常。因為在路上，只要按喇叭，不管是好意提醒，還是緊急狀況下的示警，都會被當作是挑釁行為，持球棒下車理論是最基本的問候模式。

違規者不自覺違規，卻把別人的善意提醒視為挑釁，無奈的是，有越來越多年輕人喜歡仿傚「黑道」調調，只要惹他不爽，就嗆聲、球棒伺候。這種「假兄弟氣魄」現象處處可見，凸顯公民素質與道德修養的不足。

一位醫生在臉書上PO文，他的父母告誡他開車不要做兩件事。第一、停紅燈時，千萬不要看旁邊開車或騎車的人，否則很可能被嗆「看山小？」然後拖下車Ｋ。第二、遇到行車糾紛，一定要馬上報警，警察沒到場前，能不下車就不下車，以防不測。筆者補充第三點，沒事別按喇叭，因為不確定是否會招來「路怒症」莽夫的球棒威嚇，上述外國網友就不幸遇上。

很多人不解，現在年輕人怎麼那麼「衝」？動不動就嗆聲撂人、喊打喊殺。如果事情都可靠拳頭、暴力解決，還需要教育和法律嗎？

教育是教人如何成為一個好人、有用的人，法律則約束人不要做違法、害人的事。道理很簡單，可惜被太多教育理論過度演繹，以致該深植人心的教化沒做好，應有的法律懲治也只做半套，自然讓不受管教的新世代更加「適性發展」。

為不讓球棒隊橫行成風，除家長關心、警方嚴打、司法嚴辦外，學校更應重視「樹人根本」的品格教育。否則「養癰遺患」，只會讓社會付出更大代價，也讓「台灣最美的風景是人」的美譽蒙受汙名。

（作者是大學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書