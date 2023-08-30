自由廣場》球棒隊曝露教育問題

◎ 蕭福松

一名外國網友與朋友到台灣觀光，廿七日當天，從台東騎機車往花蓮，途中遭一輛白色皮卡逼車，於是按喇叭示警，沒想到不但被攔車，對方還拿球棒恐嚇他們。原PO不禁疑問：「這種行為在台灣正常嗎？」

這種行為在台灣當然不正常，不過早已是台灣人的生活日常。因為在路上，只要按喇叭，不管是好意提醒，還是緊急狀況下的示警，都會被當作是挑釁行為，持球棒下車理論是最基本的問候模式。

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違規者不自覺違規，卻把別人的善意提醒視為挑釁，無奈的是，有越來越多年輕人喜歡仿傚「黑道」調調，只要惹他不爽，就嗆聲、球棒伺候。這種「假兄弟氣魄」現象處處可見，凸顯公民素質與道德修養的不足。

一位醫生在臉書上PO文，他的父母告誡他開車不要做兩件事。第一、停紅燈時，千萬不要看旁邊開車或騎車的人，否則很可能被嗆「看山小？」然後拖下車Ｋ。第二、遇到行車糾紛，一定要馬上報警，警察沒到場前，能不下車就不下車，以防不測。筆者補充第三點，沒事別按喇叭，因為不確定是否會招來「路怒症」莽夫的球棒威嚇，上述外國網友就不幸遇上。

很多人不解，現在年輕人怎麼那麼「衝」？動不動就嗆聲撂人、喊打喊殺。如果事情都可靠拳頭、暴力解決，還需要教育和法律嗎？

教育是教人如何成為一個好人、有用的人，法律則約束人不要做違法、害人的事。道理很簡單，可惜被太多教育理論過度演繹，以致該深植人心的教化沒做好，應有的法律懲治也只做半套，自然讓不受管教的新世代更加「適性發展」。

為不讓球棒隊橫行成風，除家長關心、警方嚴打、司法嚴辦外，學校更應重視「樹人根本」的品格教育。否則「養癰遺患」，只會讓社會付出更大代價，也讓「台灣最美的風景是人」的美譽蒙受汙名。

（作者是大學教師）

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