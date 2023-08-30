自由廣場》香港語的消滅進行式

◎ 康駿銘

香港國安人員日前在沒有法院手令下，以「港語學」官網在二○二○年五月刊登的一篇作品違反《國安法》為由，上門突擊人在海外的組織主席陳樂行的家中尋人。

「港語學」的成立是為捍衛香港人的語言權利，多次對語言清洗政策提出抗議，早已成為親中人士的狙擊目標。國安人員尋人未果，竟出言恐嚇其家人，包括威脅把陳樂行列為第九名通緝犯，營運十年的「港語學」最終不敵人身安全威脅的壓力而宣布停運。然而，除了國安人員不按法律程序上門，更違反中國國務院港澳辦所強調香港國安法「不溯及既往」的說法，反映法律僅為中國達成政治目的的工具，也反映中國毫無誠信。

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事實上，陳樂行早在二○一八年發動抗議香港浸會大學將普通話測試列為畢業要求後，不但被中國官媒公開個資，更隨即收到死亡恐嚇，「港語學」及其個人自此也成為被針對的目標。香港政府在過去多年來配合中國的封殺語言政策，包括取消香港語的法定語言地位、將「母語教學」轉為「普教中」政策（即以普通話取代香港語成為中文課、中國歷史課等的授課語言）、增加普通話廣播節目等，目的就是透過消滅香港語來逐步摧毀香港文化根基，加上大量中國人口的移入降低了香港語人口的比例，筆者在二○一九年離開香港前早已充份感受到語言環境所受到的衝擊，既是複製中國在廣州所施行的做法，也與當年中國國民黨打壓台灣本土語言同出一轍。

反觀港英政府治理香港超過一百五十年，不但不曾封殺香港語言，外來語的融合更令香港語蓬勃發展，自由的語言環境演化出香港語獨特的書寫系統，有助語言的傳承及持續創新。歷史悠久的香港語在表達方式及意境上比現代漢語更為精準，如同華語也無法取代台語的意境表達一樣。語言差距是香港對中國文化入侵的天然抗體。同樣地，台灣本土語言既是文化的載體，也能作為抵抗中國統戰及文化入侵的屏障。語言有潛移默化影響思維的威力，不論是台灣人或香港人，我們都有能力保衛語言，請負起捍衛本土語言的責任，別讓中國得逞，台灣目前仍有人主張統一，請先看看香港的下場。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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