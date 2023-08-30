自由廣場》楊志良們的仇恨操作

◎ 劉兆隆

楊志良替郭台銘站台致詞的「家暴論」引發軒然大波，事後楊志良還說「有本事來抓我」。台灣民主化卅年了，依然有楊志良這類人在搞仇恨政治，煽動對立情緒。

《公民與政治權利國際公約》第廿條規定，任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨之主張，構成煽動歧視，敵視或強暴者應以法律禁止之;但很多仇恨言論仍用高明的話術包裝。仇恨政治的第一個特徵「就是說你想聽的，搏你的眼球」，然後「不談理念，只發洩民怨」，接著「流行甚麼，就送上甚麼」，最後是「妖魔化現任領導者，重塑你的平行世界觀」。舉例來說，當記者追問楊志良，他就批現場記者「小孬孬」、還說記者不知楊逵的《壓不扁的玫瑰》，難怪年輕人要自殘、自殺，不知所云。聞楊言論而會開心的，大概只有同溫層而已，不只楊，館長與眾多網紅，都走同樣路數。

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在網路社群媒體的今日，仇恨政治更是政客擅長利用的言論市場切割工具。針對對手揶揄、編笑話、甚至是抹黑造謠，至於攻擊內容是否為真，一點也不重要。因為只要有人相信，任憑對手如何澄清，也已被抹黑，許多仇恨言論與政治操作，主要目是鞏固同溫層支持者，讓他們深信敵人萬惡，必除之而後快。

要反思的是，台灣民主化已卅年，如果仇恨政治依然充斥，甚至隨著網路社群媒體而愈演愈烈，對岸也利用認知作戰侵蝕我們的民主政治，則問題不能不重視。當民主政治的過程蒙上仇恨陰影，造成國民之間的信任遭撕裂，族群間的仇恨相殘成為日常，言論自由被濫用成為慣性，不能不慎。

（作者是彰師大公共事務與公民教育系副教授）

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