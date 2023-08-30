晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》楊志良們的仇恨操作

2023/08/30 05:30

◎ 劉兆隆

楊志良替郭台銘站台致詞的「家暴論」引發軒然大波，事後楊志良還說「有本事來抓我」。台灣民主化卅年了，依然有楊志良這類人在搞仇恨政治，煽動對立情緒。

《公民與政治權利國際公約》第廿條規定，任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨之主張，構成煽動歧視，敵視或強暴者應以法律禁止之;但很多仇恨言論仍用高明的話術包裝。仇恨政治的第一個特徵「就是說你想聽的，搏你的眼球」，然後「不談理念，只發洩民怨」，接著「流行甚麼，就送上甚麼」，最後是「妖魔化現任領導者，重塑你的平行世界觀」。舉例來說，當記者追問楊志良，他就批現場記者「小孬孬」、還說記者不知楊逵的《壓不扁的玫瑰》，難怪年輕人要自殘、自殺，不知所云。聞楊言論而會開心的，大概只有同溫層而已，不只楊，館長與眾多網紅，都走同樣路數。

在網路社群媒體的今日，仇恨政治更是政客擅長利用的言論市場切割工具。針對對手揶揄、編笑話、甚至是抹黑造謠，至於攻擊內容是否為真，一點也不重要。因為只要有人相信，任憑對手如何澄清，也已被抹黑，許多仇恨言論與政治操作，主要目是鞏固同溫層支持者，讓他們深信敵人萬惡，必除之而後快。

要反思的是，台灣民主化已卅年，如果仇恨政治依然充斥，甚至隨著網路社群媒體而愈演愈烈，對岸也利用認知作戰侵蝕我們的民主政治，則問題不能不重視。當民主政治的過程蒙上仇恨陰影，造成國民之間的信任遭撕裂，族群間的仇恨相殘成為日常，言論自由被濫用成為慣性，不能不慎。

（作者是彰師大公共事務與公民教育系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書