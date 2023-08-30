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自由廣場》（鏗鏘集）唉，柯文哲這個人

2023/08/30 05:30

◎ 李敏勇

馬英九當總統時，被英國《經濟學人》稱為M,the bumbler，意思是「笨蛋，馬英九」，其實他不只笨。K,the bounder意思是「壞蛋，Ｋ某人」，若給柯文哲，不知如何？Bounder兼有魯莽、粗俗的意思。柯不笨，自恃智商高人一等，但不表示有智慧，也不盡良善。

柯文哲，在他任職台大醫院時，因核銷爭議受矚目，連結成被打壓，得到同情。二○一四年，一些人挺他，民進黨禮讓他，全力相挺競選台北市長，以為他會成為盟友，共同為台灣民主化努力。一些有志，在他當選台北市長後，進入市府共事，但未幾紛紛離去。大量離職潮，竟讓柯說沒利益就走了。一時之間，柯「苛薄寡恩」不脛而起。他辜負了原來的支持者，也阻礙台灣主體體性的重建。

他的粗鄙從上任初說英國前交通部長訪問市府送他的一只懷錶是「破銅爛鐵」一路曝，八年任期，不勝枚舉。素人不素，大家原先看走眼，看錯人了。柯與民進黨走遠應是權力慾望和行事風格的問題，坐上台北市長就已不可一世，自築山頭。KP，柯黨，一人黨，哪是民眾？看他蹧塌任內台北農產公司總經理吳音寧的樣子，就知道不是有德行之人，盤算權力之心令人嘆為觀止。真正的分裂是柯某競選連任時，民進黨另提人選。因併公投投票，在混亂形勢中，開票投票作業重疊，一些選民擔心中國國民黨人勝出，讓柯某僥倖連任。

柯，不盡有才卻傲物。醫生面對急重病房無助的病人，彷彿神一般的存在，形成他的傲慢。蹭二二八受難家屬，蹭蔣渭水。有人以他當年頻去中國，或落什麼把柄在人家手上？政治治理千頭萬緒，權力作為是技術也是藝術，他有嗎？柯當台北市長，施政滿意度一直殿後，但他嘴炮連連，自鳴得意，錯都是別人。公務員看他滿腦子總統夢，心不在份內，更能混水摸魚。自誇清廉市府，貪污事件卻超過前朝。他還說他若未當選總統，台灣會完蛋。真是自大的笑話。他當權，台灣政治或將更添紛亂。

柯被認為沒有中心思想，也沒有核心價值。可綠可橘可藍可紅⋯，自稱白色，其實充滿黑暗面，幾乎幻化成魔。柯的批評之箭，常迴向自己。

他嬉皮笑臉，搔頭扒肚，乘亂作勢，不知是個性使然？還是品性問題？他的政治之路吹皺台灣國家重建、社會改造的一池春水，反映台灣的政治病理，堪稱台灣政治改革之亂，連「特殊國與國關係」都可以去掉「國與國」，還蹭李前總統。這種政治人物，唉！

（作者是詩人）

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