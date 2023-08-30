自由廣場》（林保華專欄）不守信用，舍我其誰？

鴻海董事長郭台銘在連番挖角與廣告攻勢後，終於宣佈參選總統。他說，企業家治國的時代已來臨，他是幾位總統參選人中，唯一具備經營管理能力、有近五十年實務經驗的企業家，「放眼台灣政壇，舍我其誰？」他還表示，給他四年的時間，他保證會為台海帶來未來五十年的和平，並讓台灣在廿年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。

作為一個企業家，郭董也曾經表示鴻海股票會達到兩百元，可惜即使經過減資，至今仍然沒有達到兩百元，小股東也沒有成為「小富」。最後郭台銘轉換跑道，投入政治。如果管一個企業都達不到目標，複雜千百倍的國家，又有誰放心交給他？鴻海到明年就創立五十週年了，這五十年，郭台銘一度成為台灣首富，那是靠在中國的血汗工廠，在台灣並沒有做出任何重大貢獻，台灣許多廠商與他一樣到中國發展，導致台灣被掏空，薪資長期低迷，到蔡英文民進黨執政後，創造條件鼓勵台商鮭魚返鄉，情況才有所改善。

請繼續往下閱讀...

郭台銘說，他將給台灣五十年和平，這是他與習近平達成的密約嗎？因為台海是否爆發戰爭取決於習近平。他與習近平能再活五十年嗎？香港的五十年不變成為歷史文件，還能要求鄧小平從陰間回到陽世兌現承諾？中共敢不敢沒收鴻海的資產？獨裁者有什麼不敢？它總是可以編出奇奇怪怪的理由與做法，也一樣有錢迷心竅的外資進入中國。

郭台銘的國際信用又如何？二○一九年郭台銘戴了國旗帽到美國，見到了美國總統川普，宣佈投資百億美元在威斯康辛州建面板廠，創造一萬三千個工作崗位，這個被川普譽為世界第八奇蹟現在情況如何？有一塊地皮賣給微軟，還留下幾宗與當地的官司。

郭台銘撒手，讓新團隊給他擦屁股。也怪不得他最近去美國，不但刪除臉書某些帖文，連中國人民的老朋友季辛吉也不見他了。

這次參選，郭台銘大喊團結，忘記了國民黨初選後他答應支持國民黨參選人侯友宜的承諾；並且說與侯友宜還通過電話。記者問侯友宜講了些什麼，侯回答講好通話一事不對外講，既然郭透露了，你們去問他。郭與柯文哲也有類似問題，郭說，「過去的事就讓它過去」。要有幾個「過去」，承諾才算數？郭是大老闆，可以對他的員工這樣說，誰不服可以滾蛋；對國人偶爾說一次還可以，多次背棄承諾，民眾還相信你嗎？因為民眾才是老闆，總統卻只是打工的。這就是「民主」。

宣佈參選以前郭台銘已經動作頻頻。這一段動作，依照台北市議員苗博雅的說法，郭台銘是樂在其中，參選的快樂多過當選；因為多少鎂光燈聚焦在財神身上。所以不管連署是否過關，他應該都會參選到底，享受其中樂趣，否則媒體這個「製造業」就要關門大吉。他這次拋出兩千萬美元成立金門和平倡議基金會，說要做八件大事，如果落選，這個承諾還算不算數？

（作者是資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法