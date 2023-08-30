晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（林保華專欄）不守信用，舍我其誰？

2023/08/30 05:30

鴻海董事長郭台銘在連番挖角與廣告攻勢後，終於宣佈參選總統。他說，企業家治國的時代已來臨，他是幾位總統參選人中，唯一具備經營管理能力、有近五十年實務經驗的企業家，「放眼台灣政壇，舍我其誰？」他還表示，給他四年的時間，他保證會為台海帶來未來五十年的和平，並讓台灣在廿年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。

作為一個企業家，郭董也曾經表示鴻海股票會達到兩百元，可惜即使經過減資，至今仍然沒有達到兩百元，小股東也沒有成為「小富」。最後郭台銘轉換跑道，投入政治。如果管一個企業都達不到目標，複雜千百倍的國家，又有誰放心交給他？鴻海到明年就創立五十週年了，這五十年，郭台銘一度成為台灣首富，那是靠在中國的血汗工廠，在台灣並沒有做出任何重大貢獻，台灣許多廠商與他一樣到中國發展，導致台灣被掏空，薪資長期低迷，到蔡英文民進黨執政後，創造條件鼓勵台商鮭魚返鄉，情況才有所改善。

郭台銘說，他將給台灣五十年和平，這是他與習近平達成的密約嗎？因為台海是否爆發戰爭取決於習近平。他與習近平能再活五十年嗎？香港的五十年不變成為歷史文件，還能要求鄧小平從陰間回到陽世兌現承諾？中共敢不敢沒收鴻海的資產？獨裁者有什麼不敢？它總是可以編出奇奇怪怪的理由與做法，也一樣有錢迷心竅的外資進入中國。

郭台銘的國際信用又如何？二○一九年郭台銘戴了國旗帽到美國，見到了美國總統川普，宣佈投資百億美元在威斯康辛州建面板廠，創造一萬三千個工作崗位，這個被川普譽為世界第八奇蹟現在情況如何？有一塊地皮賣給微軟，還留下幾宗與當地的官司。

郭台銘撒手，讓新團隊給他擦屁股。也怪不得他最近去美國，不但刪除臉書某些帖文，連中國人民的老朋友季辛吉也不見他了。

這次參選，郭台銘大喊團結，忘記了國民黨初選後他答應支持國民黨參選人侯友宜的承諾；並且說與侯友宜還通過電話。記者問侯友宜講了些什麼，侯回答講好通話一事不對外講，既然郭透露了，你們去問他。郭與柯文哲也有類似問題，郭說，「過去的事就讓它過去」。要有幾個「過去」，承諾才算數？郭是大老闆，可以對他的員工這樣說，誰不服可以滾蛋；對國人偶爾說一次還可以，多次背棄承諾，民眾還相信你嗎？因為民眾才是老闆，總統卻只是打工的。這就是「民主」。

宣佈參選以前郭台銘已經動作頻頻。這一段動作，依照台北市議員苗博雅的說法，郭台銘是樂在其中，參選的快樂多過當選；因為多少鎂光燈聚焦在財神身上。所以不管連署是否過關，他應該都會參選到底，享受其中樂趣，否則媒體這個「製造業」就要關門大吉。他這次拋出兩千萬美元成立金門和平倡議基金會，說要做八件大事，如果落選，這個承諾還算不算數？

（作者是資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書