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社論》金磚集團的褪色與廣招成員

2023/08/29 05:30

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚五國，上週在南非的年會同意，明年起納入阿根廷、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國為正式成員，參與國由五擴增為十一。這一旨在強調全球南方國家影響力的國際組織，因此廣受國際社會注目。

金磚國家一詞，由投資銀行高盛的經濟專家歐尼爾（Jim O’Neill）於本世紀初首創，以巴西、俄羅斯、印度、中國四國，都屬領土廣大、人口眾多、深具經濟發展潛力的開發中國家，取其英文國名字首拼成「磚塊（BRIC）國家」，預言到世紀中葉將大為茁壯，甚至領導全球經濟。由於這一樂觀預測，中文把「磚塊」譯成亮麗的「金磚」，南非後來加入。歐尼爾有〈與「磚塊四國」一起夢想〉的報告，指二○五○年世界經濟局勢將因此改觀。

多年來，金磚集團嘗試把不斷成長的經濟力量，轉化為重大政治影響力。由於國際情勢丕變，其目標有的顯有進展，有的事與願違。這次擴大成員，可視為這一非西方國家集團積極向前跨步；年會以「金磚國家與非洲」為主題，廣邀六十七個國家與會，也雄心頗具。

不過，金磚集團要打造成與西方國家分庭抗禮的國際組織，仍有不少限制。以今年年會為例，俄羅斯總統普廷因入侵烏克蘭，遭國際刑事法院通緝，地主國南非是《國際刑事法院羅馬規約》簽署國，如果現身，有義務逮捕他，普廷因而被迫改以視訊參與。中國國家主席習近平未出席大會重要的工商論壇，改由下屬代為唸稿；印度總理莫迪因接待者位階不高，傳出拒絕下機，凡此都顯示成員國之間，問題不少。

上述事例只顯示金磚國家彼此歧異的一小部分。從本質來看，現有五個成員國的政治體制和經濟規模差異頗大，經濟、政治、戰略利益各有盤算。以政治體制為例，巴西、印度、南非實行民主政體；中國、俄羅斯是威權國家。在安全戰略方面，印度是美國印太戰略的重要盟友，中俄兩國與西方關係緊張，巴西、南非試圖在其間取得平衡。

即使是經濟實力，各國也不盡相同。誠然，「金磚」提出之際，正值中國經濟成長頂峰，崛起為全球第二大規模，加上印度經濟近年蓬勃發展，帶動五國整體權重明顯擴大：二○○一年五國在全球GDP佔比約八％，歐美的七國集團（G7）六十五％；如今五國已佔全球二十六％，G7降為四十三％。金磚集團還另起爐灶，成立有別於世界銀行的「新開發銀行」（NDB），以及類似國際貨幣基金（IMF）的「應急準備安排」（CRA）。

另一方面，五國經濟發展榮枯不一。在二○一五年前後，五國經濟曾出現蓬勃之勢，但後繼無力，中國和印度續現榮景，巴西和南非陷於停滯，俄羅斯兩年半前遭國際制裁，經濟落入困境。更明顯的，武漢肺炎疫後，中國經濟出現通貨緊縮趨勢，處理不當可能導致日本式的經濟長年失落，衝擊中國特色的大撒幣外交。「金磚」之詞，名實之間頗有差距，經濟潛力的指標也不再適用，高盛其實已於二○一五年停止投資於金磚國家的基金。

金磚集團先前經濟分量提升，中國居關鍵地位，這次擴大成員，同樣有中國因素。五年前，美中關係急劇惡化，中國需要一個國際平台，與歐美組成的G7一別苗頭。由於不少後進國家認為在世銀及IMF受到不平待遇，對歐美國家常以人權相責不滿，中國這一改變世界秩序，使其更適合威權統治者生存的號召，有其市場。

然而，金磚集團要與G7分庭抗禮，說的比做的容易。中國的「一帶一路」成效不佳，習近平上週宣布要為「全球發展倡議」投資一百億美元，即將於下月主辦二十國集團（G20）的莫迪受訪即強調，財政議題是G20的關注重點，暗批某些國家乘他國之危，製造債務陷阱，就凸顯了金磚集團成員的印中之間，嫌隙不小。歐尼爾就此說得貼切：「習近平試圖把金磚集團轉變為自己的『七國集團』？我想印度人可不會答應！」同樣地，巴西、俄羅斯所期盼的以「共同貨幣」或「本幣結算」取代美元為國際貿易交易新貨幣，說易行難，中國對人民幣自由流通及外匯管制不鬆綁，取代美元只是癡人說夢。

金磚集團經多年發展，「金磚」褪色，如今大招成員，但標準不明，伊朗、衣索比亞等有爭議的國家入列，內部分歧可能擴大，要實質提升南方國家聲量及影響力，事倍功半。

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