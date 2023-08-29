自由廣場》楊志良是「恨英仇仁」而「老番顛」的？

◎ 施文儀

前台大公衛系所教授、前衛生署長楊志良在郭台銘造勢活動中致詞時語出驚人，竟稱「現在社會家暴、自殺、自殘人數激增，原因是心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文、陳建仁，所以去打老婆、打小孩。」這話出自我的老師及老領導的口中，難以置信也很鬱卒，我不會因此而去修理楊志良、家暴或自殘，但不禁想學他老番顛一下—難道楊志良是被小英及大仁哥氣到老番顛的？

楊在台大公衛系所當所長教授時，筆者正就讀研究所，當時和藹可親、風趣幽默的老師，很難將之與現在的言行劃上等號。

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即便在二○○九年時，楊銜馬命接替署長葉金川，當時在H1N1大流行及後來的登革熱防疫指揮，楊署長也都專業治理，說話中規中矩，雖有仇醫心態也少有很出格傷人的偏激言談。

我觀察發現，自從蔡英文當選總統，昔日台大公衛所同僚陳建仁當上副總統以來，楊志良說的話就開始偏頗，其驚人語錄的高峰出現在小英及大仁哥的執政高滿意度期間，有「時序性」的因果相關，話講得愈來愈重鹹也具「劑量效應」。我據此推論楊的抓狂及番顛與小英及大仁哥執政具有因果關係？也與年紀成正相關，稱「老番顛症候群」名符其實。

我的「恨英仇仁番顛論」的學理並非當年陳建仁教授及楊志良教授所教的流行病統計因果推論，卻是比照楊近日的「恨英仇仁家暴論」的邏輯依樣畫葫蘆而已，如果我的「番顛論」可笑，那麼楊說的「人民沒辦法修理蔡英文、陳建仁，只好在家打老婆、小孩」的推論一樣荒謬而可笑。

楊雖然沒有保鏢，我即便不爽也不會去修理他，也不會因此而家暴，只有因母校、衛福部及國家的蒙羞而悲嘆，故決定即日與楊老先生斷絕師生關係。從今天起，我也不好意思再說自己是台大公衛所畢業的，說自己在衛生署退休的。十年前還覺得楊老先生有些老古錐、老頑童，現在看來，原來那是老番顛症候群的先期症狀。楊老先生若因發表「恨英仇仁」言論得以出氣而沒有家暴，頂多只是亂說話而有失學者、教授、署長身分而已。建議楊老先生可教教非綠及家暴潛在份子，用「老番顛」出氣法來減少家暴案件，則家暴家庭幸甚啊！

（作者為退休公務員）

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