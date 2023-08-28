自由廣場》求助無門 儘速立法阻臉書食品詐騙案

◎ 葉昱呈

一位朋友，看到臉書（Facebook）刊登的美麗桑椹圖片，網購了五包桑椹，結果桑椹寄來了，不僅內容物與廣告宣傳的完全不同，且外包裝竟然沒有任何食品標示，她擔心是劣質品，想退貨並打電話詢問賣家到底是怎麼回事，但發現寄送包裹上的手機是空號，地址也是假的，連當初賣家要她加入的Line群組，也遭到封鎖，根本是求助無門。

按筆者過去協助處理民眾在臉書或IG（Instagram）購買食品詐騙案件之經驗，發現台灣的臉書、IG使用者於使用平台服務時，係與美國META平台公司成立契約關係，而台灣臉書公司並非服務條款之締約對象。因此，一旦出現上述詐騙案件，僅能向具有「網路服務」經營權的美國META平台公司，請求協助查詢刊登食品詐騙廣告行為人之相關個資（包括刊登者姓名、身分證統一號碼、聯絡地址等資料），問題是，申請臉書帳號註冊，只需輸入申請人日常生活中使用的姓名（可能是別名或代號）、出生日期（可能是假日期）、手機號碼（或電子郵件）、性別（自行選擇女性、男性或自訂）。試問主管機關欠缺行為人之姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所等資料，要如何依據《行政程序法》規定辦理後續之行政調查、陳述意見及裁罰？

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目前，不法人士在臉書、IG等境外社群網站張貼食品詐騙廣告等不實訊息，尚無制定相關之管制法律，但確實有立法之必要性與急迫性，呼籲政府在防阻詐騙及兼顧保障網路言論自由之前提下，儘速立法，以維護人民權益及食品安全。

（作者為衛政公務員）

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