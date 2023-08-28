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自由廣場》經濟黯淡 德國淪「歐洲病夫」

2023/08/28 05:30

◎ 鍾志明

凡陷入經濟困頓、社會動亂或政治紛擾的歐洲國家，不時會被形容是「歐洲病夫」。如今，德國成為了新的苦主。

媒體報導德國面臨工業外流危機，創新技術領域未跟上腳步。例如巴斯夫化工集團計畫在中國廣東投入百億歐元設廠，同時關閉德國境內部分工廠，全球裁員兩千六百人，近三分之二員額都在德國，去年單在德國就虧損逾億歐元。

烏俄戰爭引發能源危機與通貨膨脹，德國從去年第四季以來便陷入萎縮，工業產值持續下降，廠商業務和出口預期低迷。為引入活水、提振經濟，德國修改移民法規，為外國技術人才在德定居，排除繁複的官僚障礙；歐盟通過晶片法，強化供應鏈在地化，柏林已準備高額補助台積電和英特爾在德建晶圓廠，期促進經濟轉型與再生。然而，企業仍須面對勞動力短缺的挑戰。

德國統計局年中公布去年全德人口達八四四○萬，增加百分之一．三；不過，自家人減少近卅一萬人；換句話說，增加人數均來自外國人。

官方數據顯示，自去年二月戰爭爆發後，共有一○八萬烏克蘭人赴德避難。難民融入德國社會仍需時間，尚無法為勞動市場貢獻太多，卻先激起排外情緒。

德國「另類選擇黨」高舉反移民大旗，在地方選舉中屢傳捷報。七月一項民調顯示，以百分之廿二的支持率衝上全國第二，一舉輾壓聯合政府的三個執政黨。如何因應民粹或極端右派聲勢不斷高漲，是歐洲各國普遍的棘手難題。

病夫標籤雖不光彩，但可提醒要展現振衰起敝的魄力。經濟部長哈貝克便指出，過往施政讓德國變得依賴及易於受能源供應來源脅迫，現在聯合政府正加緊進行經濟結構調整，俾維持國際競爭力。

（作者為南華大學國際事務與企業學系副教授）

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