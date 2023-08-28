自由廣場》跟立陶宛前總統一起看戲

◎ 陳永昌

立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）日前率團來台，適逢世界盃男籃熱身賽在台北舉辦，偕同蔡英文總統觀賽，為立陶宛國家代表隊加油，並贈球衣給蔡英文。葛寶思凱德身披立陶宛國旗圖案加油毛巾被眾長人國手包圍，照片傳回國後，引發政治聯想。

台立兩國擁有很多共同點，除國土面積同樣不大及鄰國強權威脅外；兩國政府體制類似，立國採取半總統制，總統為國家元首，全民直選產生，任期五年，得連選連任一屆，總統負責外交與國防事務，擔任三軍總司令，由總統提名的總理則是政府最高行政首長。葛寶思凱德於二○○九年首次當選，是該國第一位女性國家元首。

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本身是空手道黑帶高手的葛寶思凱德，擁有立陶宛鐵娘子稱號。二○一四年連任，在擔心俄羅斯強權再起氛圍下，她贏得百分之五十八選票，成為第一位連任成功的立國總統，亡國感正是決定勝負的最重要關鍵。葛寶思凱德在選戰中公開承諾：「為了保護國家安全，我會親自拿起槍枝撼衛立陶宛。」

兩任十年總統任期於二○一九年屆滿後，現年六十七歲葛寶思凱德一度被視為下屆北約組織秘書長熱門人選，現任秘書長史托騰柏格兩度延任後，眾會員國樂見由第一位女性秘書長接任掌舵。只是烏俄戰爭爆發後，葛寶思凱德對俄羅斯強硬鷹派立場，反而變成卅一個會員國共識決的阻礙，她向《紐約時報》坦承出線希望不大，形同退出角逐行列。立陶宛將於明年五月舉行總統大選，立國民眾在網路上發起連署請願，希望葛寶思凱德重披戰袍再度出馬。人在台灣訪問的她，則是拋開紛擾世事悠閒看戲。

葛寶思凱德日前到士林台灣戲曲中心觀賞《徐九經》，筆者有幸同席目睹，她低調入座。傳統戲曲「唱做唸打」背後有著深厚文化底蘊，在沒有翻譯字幕下，她兩個半小時全程看完，並未提早離席，結束後還到後台與演員合照打氣。在密集拜會行程中，抽空指定觀賞藝文表演，且不是熱鬧有餘的專場演出，而是走進劇院與本地觀眾一起看戲，流露不平凡人文素養，葛寶思凱德為本地政治人物做了最好的示範。

（作者為企業專業經理人）

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