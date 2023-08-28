社論》提防中共軍事、經濟的雙重脅迫

總統大選逼近，中國加劇對台軍事、經濟脅迫。儘管副總統賴清德低調過境美國，中共至今已展開兩次軍事演習，聲稱「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。在經濟方面則連射兩箭︰其一，中國商務部日前公布對台貿易壁壘調查進度，揚言未來將依相關規定中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠；其二，中國以發現介殼蟲為由，宣布暫停台灣芒果輸中。凡此顯示中共對台介選已快速升溫。

此次大選，中國與藍白陣營企圖定性為「戰爭與和平的選擇」，有意參與的鴻海創辦人郭台銘甚至按捺不住，公開指責「要戰爭就選賴清德」；相反的，民進黨則極力洗清被中國及其同路人貼上的「挑釁者、麻煩製造者」標籤，賴清德主張台灣已是一個主權獨立國家，國號是中華民國，表明沒有「台獨路徑圖」，形同延續台灣主權與台海安全兼顧，並獲得國際社會肯定的蔡英文路線。此一抗中保台路線，與民主陣營的主流價值融合，加上台灣在半導體、AI供應鏈的樞紐地位，以及對抗專制極權的捍衛者角色，逐漸獲得國際社會信賴。而代表此一路線的賴清德最近的民調支持度突破四成；反觀代表向獨裁中國跪地求和路線的藍白參選人則支持度大幅下滑，形成郭董所謂「三隻小豬對抗大野狼」的「一大三小」局面。中共加緊對台脅迫力道，固然是為了煽起民眾對民進黨的不滿，優先目標在於防止賴清德當選，但吾人必須認清，此次大選本質並非「戰爭與和平的選擇」，而是「捍衛主權、民主與跪地求和的選擇」；換言之，中共併吞台灣之野心不會因為不同政黨執政而有所改變，即使藍白政客取得大位，它仍會步步進逼，迫使親中勢力坐上談判桌親自將台灣主權奉上，自甘成為中國不可分割的一部分。所以，比較正確的說法，這次大選是「獨立台灣與香港回歸版的選擇」。

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另一方面，此次大選亦是經貿上，台灣要走上多元化或繼續高度依賴中國的選擇？台灣投資、貿易高度依賴中國，是過去三、四十年的經濟常態。當年中國採行改革開放政策，台商大舉西進為中國創造大量就業機會，並打造完整的產業供應鏈，有助其成為世界工廠，對於中國的快速經濟成長，中國夢的編織，台商可謂厥功甚偉。甚至到了今天，中國前十大出口商仍有多家台企名列其中，為創匯主力。然而，台商為中國發揮的重大效益，中共大多避而不談，反而採取一種讓利的話術，將台商在中國大展鴻圖，視為「祖國的恩賜」，因此要求台商既然掙中國錢，就不能砸中國的鍋，在政治上必須支持「統一」，加上中共數位監控體制日益鞏固，多數台商已成為中共的「人質」，必須時時為「祖國統一」表態輸誠。中共更欲將這套所謂「祖國讓利」策略應用於對台政策，因此很多對雙方都有利的事，在它的片面詮釋下彷彿成了中共的對台優惠措施。例如觀光旅遊，可挹注雙方的消費市場，乃是一種互惠的經濟互動，且台灣觀光客去中國絕對多於中國觀光客來台，則兩岸觀光對中國經濟之助力大於台灣，但是中共刻意不談台灣觀光客的消費貢獻，反而形塑一種中國觀光客來台救台灣經濟的錯誤印象，因此將是否開放中國觀光客來台當成一種政治武器，台灣必須接受其政治前提，才願意開放中國觀光客來台。另外，近年中共頻頻禁止台灣特定農漁產品輸中，政治操作手段亦是赤裸裸展現。貿易本是互通有無，購買商品應該是自由市場的抉擇，但中共對開放或禁止何種商品，往往基於政治考量，並無公開、透明、專業標準與程序可言。因而，為何禁止我方部分農漁產品輸中，皆未提出可靠的證據，准否之間，只能當成一種政治訊號來解讀。

尤有甚者，近來甚囂塵上的ECFA存廢傳言，更是以商圍政的標準經濟脅迫手法。當年兩岸分別加入WTO世貿組織，彼此之間卻無簽署經貿協定，可供經貿往來之依循，而ECFA之主要作用在於排除關稅與非關稅障礙，使雙方九成以上商品能夠分階段達到免關稅，先期協議的產品內容，普稱為「早收清單」。換言之，ECFA對雙方的出口產品都有利，絕不會只有利於台灣；而且，若有爭議產生，亦應透過協商解決，不應淪為單方面「經貿武器化」之脅迫手段。

中共近年對台灣的軍事威脅與統戰日益激化，由經濟、軍事、社會、宗教、文化等多種層面滲入，靈活執行棒子與紅蘿蔔的兩手策略，而此次大選更是紅色陰影籠罩。在此台灣命運關鍵時刻，國人絕不能受到中共及其同路人蠱惑，將選舉簡化成「戰爭與和平的選擇」，反而更要在抗中的路上堅持主權、對等、尊嚴，捍衛民主自由的生活。更重要的是，台灣是一個貿易國家，尤其不能依賴唯一的敵人中國，應該進行經貿多元化，堅守「以規則為基礎的國際秩序」，那才是台灣的出路。

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