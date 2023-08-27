晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》今天是祖父母節

2023/08/27 05:30

◎ 劉錦得

今天八月廿七日是教育部訂定的「祖父母節」，這個節日雖然已進入第十二年，但年輕世代大多記得母親節、父親節，恐怕很少人會記得有這個節日。

教育部為倡導家庭世代互動共學，對於親情、孝道及敬老尊賢，倫理道德的重視，自九十九年起推動「祖父母節」，並自一百年起，將每年八月的第四個星期日，定為「祖父母節」，希望祖父母與子女、子孫能和樂融融的歡聚在一起，尤其這節日與孫子女的開學日十分接近，一家老少能有美好的時光，享受人倫親情何等溫馨、快樂。

只是仍有些獨居老人，每到這個屬於他們的節日，卻無兒孫來探望；我居住的彰化社區，據里幹事調查共有十三位獨居老人，且都已八十歲以上，他們有兒孫，但都住在他鄉異地，別說祖父母節，連農曆春節過年都不回來與他們團圓、吃個年夜飯，要不是社區有守望相助隊去幫忙打掃、送年節禮品，他們恐要寂靜無聊的過年！

我與內人非常幸運，雖然三個女兒遠嫁台南、台北，但逢年過節、我們的生日，都會回來與我們慶祝；而逢祖父母節前夕，更會提早和女婿、外孫帶著豐碩的禮品回來與我們同樂呀！

因此，我很希望那許多獨居的老人家的兒孫能在這個節日，回去與他們的祖父母團聚，善盡些許孝道吧！

（作者是退休國小校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書