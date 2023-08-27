自由廣場》今天是祖父母節

◎ 劉錦得

今天八月廿七日是教育部訂定的「祖父母節」，這個節日雖然已進入第十二年，但年輕世代大多記得母親節、父親節，恐怕很少人會記得有這個節日。

教育部為倡導家庭世代互動共學，對於親情、孝道及敬老尊賢，倫理道德的重視，自九十九年起推動「祖父母節」，並自一百年起，將每年八月的第四個星期日，定為「祖父母節」，希望祖父母與子女、子孫能和樂融融的歡聚在一起，尤其這節日與孫子女的開學日十分接近，一家老少能有美好的時光，享受人倫親情何等溫馨、快樂。

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只是仍有些獨居老人，每到這個屬於他們的節日，卻無兒孫來探望；我居住的彰化社區，據里幹事調查共有十三位獨居老人，且都已八十歲以上，他們有兒孫，但都住在他鄉異地，別說祖父母節，連農曆春節過年都不回來與他們團圓、吃個年夜飯，要不是社區有守望相助隊去幫忙打掃、送年節禮品，他們恐要寂靜無聊的過年！

我與內人非常幸運，雖然三個女兒遠嫁台南、台北，但逢年過節、我們的生日，都會回來與我們慶祝；而逢祖父母節前夕，更會提早和女婿、外孫帶著豐碩的禮品回來與我們同樂呀！

因此，我很希望那許多獨居的老人家的兒孫能在這個節日，回去與他們的祖父母團聚，善盡些許孝道吧！

（作者是退休國小校長）

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