晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》郭董最欠缺的就是同理心

2023/08/27 05:30

◎ 鄧鴻源

郭台銘於八二三登金門太武山，並「巧遇」一群小朋友，刻意拿「戰爭或和平」的政治選擇題問這些孩子。

其實郭董這個問題，應該拿去中國問才對，畢竟想發動戰爭的是中國，而不是台灣，他跑去問金門人，實在很不恰當。

倒是想問郭董，倘若有惡鄰居對他說，你郭家豪宅的所有權都屬於他的，叫郭董全家一定要和惡鄰共同生活，並受他們管理，否則就要打你們，不知郭會不會同意？會不會高喊我愛和平，不要戰爭。

郭董曾經說，台灣加強國防與軍備就是挑釁中國，那麼郭董在世界各地的豪宅是否都不設保安裝備？也把保全人員都撤掉？郭董的父親是警察，依郭董的邏輯，若要卸下自我防衛才能換取和平的話，那麼社會根本就不需要警察了。

以歷史為鏡，宋朝從上到下，誰不希望和平，然而結果呢？北宋靖康恥所受的屈辱有多大？南宋崖山之役，十幾萬軍民跳海自殺。當年投降中共的許多國民黨軍隊，最後下場極其悽慘，又如何？

郭董只敢罵蔡總統，不敢罵習習近，見到習就鞠躬彎腰，畢恭畢敬，這樣的人如何當台灣總統？

郭董應知，連最愛和平的瑞士人，尚且實施徵兵制，儘管其周圍都是民主國家，沒有人會欺負他。反觀台灣，如同烏克蘭有惡鄰居，能不充實國防嗎？

任何主權獨立的國家，都不會把加強國防和挑釁人家畫上等號，惟獨郭董與在野兩大黨如此，若由他們當總統，台灣還有什麼前途嗎？

郭董什麼都不缺，最欠缺的就是同理心，其他兩個在野大黨也是一樣，從沒有將心比心。

（作者是大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書