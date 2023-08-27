自由廣場》郭董最欠缺的就是同理心

◎ 鄧鴻源

郭台銘於八二三登金門太武山，並「巧遇」一群小朋友，刻意拿「戰爭或和平」的政治選擇題問這些孩子。

其實郭董這個問題，應該拿去中國問才對，畢竟想發動戰爭的是中國，而不是台灣，他跑去問金門人，實在很不恰當。

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倒是想問郭董，倘若有惡鄰居對他說，你郭家豪宅的所有權都屬於他的，叫郭董全家一定要和惡鄰共同生活，並受他們管理，否則就要打你們，不知郭會不會同意？會不會高喊我愛和平，不要戰爭。

郭董曾經說，台灣加強國防與軍備就是挑釁中國，那麼郭董在世界各地的豪宅是否都不設保安裝備？也把保全人員都撤掉？郭董的父親是警察，依郭董的邏輯，若要卸下自我防衛才能換取和平的話，那麼社會根本就不需要警察了。

以歷史為鏡，宋朝從上到下，誰不希望和平，然而結果呢？北宋靖康恥所受的屈辱有多大？南宋崖山之役，十幾萬軍民跳海自殺。當年投降中共的許多國民黨軍隊，最後下場極其悽慘，又如何？

郭董只敢罵蔡總統，不敢罵習習近，見到習就鞠躬彎腰，畢恭畢敬，這樣的人如何當台灣總統？

郭董應知，連最愛和平的瑞士人，尚且實施徵兵制，儘管其周圍都是民主國家，沒有人會欺負他。反觀台灣，如同烏克蘭有惡鄰居，能不充實國防嗎？

任何主權獨立的國家，都不會把加強國防和挑釁人家畫上等號，惟獨郭董與在野兩大黨如此，若由他們當總統，台灣還有什麼前途嗎？

郭董什麼都不缺，最欠缺的就是同理心，其他兩個在野大黨也是一樣，從沒有將心比心。

（作者是大學教授）

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