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自由廣場》從日本水產看中國認知作戰

2023/08/27 05:30

◎ 康駿銘

中國近日狠批日本核廢水排放的作為，並宣佈全面停止進口日本水產，但實際上，中國海、陸、空都充斥各種化學、重金屬等污染物，中國核電廠排放的氚含量甚至多達福島核廢水的七倍，食品安全也欠缺監管，中國的食物及飲用水並不安全，三聚氰胺、孔雀綠、蘇丹紅等嚴重食安問題記憶猶新，中國人迄今仍跑到香港大量採購民生用品自用甚至轉售圖利，擾亂香港社會及市場。而在嚴格言論管制下還有多少未曝光的食安事件更不得而知，多年來亦未見改善，如今藉「食安」之名停止進口日本水產，無非是政治操作。

日本政府保證排放的核廢水已經過先進系統處理，來回應民眾對核廢水中氚含量的憂慮，亦將洋流計算在內，減低對鄰近國家的影響。國際原子能總署也證實，若依日本的標準排放，並不會對環境造成顯著傷害。由於海洋是日本人民賴以為生的最重要資源之一，且日本是民主國家，在民意監督檢視下，必然竭力維護海洋環境，不可能像中國一樣無視國際規矩。

中國藉核廢水問題，企圖透過加深中國人反日情緒，轉移對國內經濟危機的視線，但中國無視科學數據大肆製造恐慌，恐會自食惡果，近期已見中國人盲目搶購沒有科學根據的食用鹽，來「防範」日本核廢水帶來的「傷害」，這股由政府挑起對「核食」的恐慌，很可能連帶重挫中國的漁撈業，使中國內需市場進一步萎縮，影響經濟之餘，也加重糧食進口的負擔。因無意義的搶購與囤積擾亂巿場秩序與供需，對社會民生有害無益，製造恐慌也是中國對台認知作戰的方向之一，例如過往對口罩、疫苗、美國豬肉的操作。而這次的福島排水更借用實際上被國安法威脅的「香港專家」過往在國際上累積的威信，企圖破壞台港與日本之間的信任。散佈危害社會安定的謠言絕非言論自由，建議政府加強應對，考慮下架抖音及小紅書等，切斷中國最直接的謠言管道。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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