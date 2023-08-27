自由廣場》柯文哲宜速設立特殊黨部

◎ 愚工

時代力量立委邱顯智廿一日在臉書發文，指民眾黨雲林縣黨公職包含執行長王新堯、北港區主任李順晟、古坑區主任鄒子瑉再到

黨籍議員陳乙辰等人都有前科，直問民眾黨「是把黨部當成黑道堂口經營嗎？」

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面對質疑，民眾黨發言人陳智菡廿二日上節目回應，他不諱言這些人曾經被定罪、入監服刑，若依民進黨主席賴清德的黨公職反黑條款，這些人確實無法任用，但陳智菡卻反問「社會有必要這麼肅殺、對立嗎？」

的確，並非每個更生人都十惡不赦，很多甚至是足堪憫恕，只是陳智菡的辯詞魚目混珠，試圖一竿子打翻一船更生人，製造仇恨，很有「柯文哲風」，令人不敢苟同。

其實除了雲林黨部宛如黑道堂口的爭議，柯文哲八月十日曾赴嘉義縣東石鄉與有多項前科的「海線大老」林水樹密會，另邀請犯有架設賭博網站、暴力討債、恐嚇等行為的王冠鈞，出任嘉義地區的後援會會長，柯文哲近期「重用更生人」不免引發社會議論，亦凸顯柯文哲為了挽救頹勢而陷入「有票就是娘」的窘境。

柯文哲既然要給更生人機會，與其躲躲閃閃，何不光明正大，直接設立民眾黨「更生人黨部」，一來給更生人有個溫暖的港灣，二來也是勇敢正面對決社會的道德觀感。

柯文哲往昔既然不畏社會觀感，邀請仇女及滿口三字經的代表人物館長陳之漢擔任自己演唱會的唯一嘉賓，依此類推，何不比照更生人黨部的邏輯，乾脆成立「仇女黨部」，「三字經黨部」，還有「挺貪黨部」以行動支持被北檢依貪汙治罪條例起訴的高虹安。

今年五月卅日，柯文哲在金門受訪時表示他要「團結一切可團結的力量」，果然說到做到，更生人、黑道、仇女族、三字經族、涉貪汙犯族都團結在他的旗幟之下，劍及履及，柯文哲主席趕快成立這些具有「白色力量特色」的特殊黨部吧，加油。

（作者從商）

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