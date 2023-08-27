自由共和國》遊龍／讀《論擺拍》有感

畫面提供是當年高雄攝影名家葉炳勳故老師，帶我們去拍製作醬油的鏡頭，葉老師要先攀交情購買醬油，請醬油伯當主角，十足擺拍，這種畫面，曾夯一時，本照片曾入中鋼攝影社桌曆，版權歸作者遊龍擁有。（遊龍 ）

遊龍／攝影、文

八月十三日自由時報刊登攝影詩人曾進發的《論擺拍》大作（以下簡稱曾文），直言擺拍遭到攝影大師的大加撻伐，違背攝影之道。遊龍深深不以為然，擺拍或非擺拍的作品，絕對是一體兩面，可分為兩個層面來剖析，不可以偏概全，冠上毫無攝影價值的劣名，遊龍區區己見，就教高明，也給曾老師加油打氣，能攝影又會吟詩作對的國人，應是少之又少，百尺竿頭，更進一步，共勉。

遊龍與曾老師素眛平生，曾文提到攝影大師對擺拍不是紀實攝影或新聞攝影，不以為然，美國普立茲獎已成立八十多年，它有一句名言：一張好的照片，抵過千言萬語；事實上，普立茲獎設有廿一個獎項，其中新聞攝影獎，一直為新聞攝影從業人員努力以赴的目標，新聞攝影都是瞬間的畫面，哪來擺拍或重拍的機會？攝影大師如曾文所言，讚譽有佳，反對擺拍行徑，全無攝影價值。

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我國廟宇特別多，廟會活動一直是攝影人喜歡取鏡的場所，腦筋動得快的教學攝影老師，乾脆與廟方合作，非廟會時間，招集人馬，神轎或官將首、八家將、乩首等，一個也沒少，玩起如假似真的廟會活動，十足的擺拍，還可重拍，使用者付費，能說有錯嗎？更何況一些所謂的新聞紀實攝影，一般攝影家不是媒體新聞從業人員，在現場是很難擠身一起拍攝的。

畫面提供是當年高雄攝影名家葉炳勳故老師，帶我們去拍製作醬油的鏡頭，葉老師要先攀交情購買醬油，請醬油伯當主角，十足擺拍，這種畫面，曾夯一時，本照片曾入中鋼攝影社桌曆，版權歸作者遊龍擁有。

（作者遊龍，高雄市攝影學會榮譽博學會士，曾任平面媒體記者、中鋼勞資代表、高雄市攝影學會常務理事／會刊執行總編輯等職）

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