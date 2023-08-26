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自由廣場》不讓賴品妤成為下一個陳幸妤

2023/08/26 05:30

◎ 李欣芬

國民黨籍台北市議員鍾沛君，在民進黨籍立委賴品妤被中天記者緊迫盯人採訪時摔倒，竟嘲諷似地指控說是「假摔」，讓人不以為然！

記得前陣子鍾議員被朱學恆性騷事件，大家在沒有具體證據的情況下，一樣聲援她、力挺她，沒有人跟她說：「妳是假哭嗎？」也沒有人說：「有種把監視器畫面公布，誰知道妳是說真的假的。」沒有，一個都沒有。

鍾沛君是媒體記者出身，一定知道中天系統採訪時所使用的手段，就是故意緊迫盯人到將人惹毛的技巧，弄到人家發火失控最好，就是要那個效果，這也是鍾議員所樂見的嗎？

猶有甚者，鍾沛君議員竟提起陳幸妤來，就因她的父親是陳水扁，就被台灣媒體無止境的窮追不捨，新聞媒體追著她、綜藝節目醜化她、政論節目消費她，在當時台灣媒體集體霸凌下，搞到她情緒崩潰！

鍾議員的心態會如此扭曲，不外乎兩個原因：一是意識形態的不同，因為鍾沛君屬於藍營，賴品妤與陳幸妤屬於綠營；二是忌妒心理，見不得對方好，因為賴品妤年紀輕輕就選上立委，父親賴勁麟則擔任企業的董事長。

總之，還真謝謝鍾沛君提起陳幸妤來，讓我們想到當年媒體是怎麼對待陳幸妤的，以及陳幸妤所受的委屈。因此我們會支持賴品妤，給賴品妤溫暖，不會讓她變成下一個陳幸妤，讓她在被媒體霸凌的時候，變得孤立無援！

（作者為台灣教授協會會員）

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