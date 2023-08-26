自由廣場》誰要上架獨裁的共產黨？

◎ 陳財能

目前，「下架民進黨」，不約而同成為侯友宜、柯文哲及郭台銘等有意參選台灣總統者的「藍白共同宣示」。

吊詭的是，他們都不擺明反中國共產黨政權對台灣「窮兵黷武」的侵略行為，但「下架民進黨」的目標確與中共習近平一致，與我們台灣人的根本利益，清楚對立。

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難道，「下架民進黨，上架共產黨」，也是台灣總統選舉的外掛選擇嗎？

台灣面對當前國內外的政治變局，從長歷史來理解上述現象時，發現像極了希臘歷史學家修昔底德在《伯羅奔尼撒戰爭史》中所描述的「米洛斯困境」。

修昔底德所描述的「米洛斯困境」的核心本質，並非「強者硬要，弱者難為」，而是「內有叛徒，敵我不分」。

從郭侯柯等人對中共的態度，以及對台灣遭「文攻武嚇、內外分化」時採取綏靖姑息的立場來看，就如同米洛斯受到雅典的威嚇、攻擊與分化，從不選邊、想中立到內賊分化國民意志，而遭到滅亡的情節一般。

國家不論大小，維持生存的國家利益，都是一樣的。然而，從良善政治的觀點上，國家利益，不是政客、企業的利益，而是人民可以生存在自由民主之中的利益。

當郭侯柯等三人大言不慚地為習近平提出「兵凶戰危」來恐嚇且削弱台灣人守護民主自由體制的意志時；當習近平高舉「一國兩制」的九二共識要求臣服時；當中共解放軍日日戰艦繞台、軍機飛越中線，我們台灣人難道不應該冷靜思考明年大選，我們到底是在選台灣總統？還是在選一位臣服中共習近平的台灣特首？

如果我們是「同一國」，毫無疑問，上述現象及困境，就是我們台灣人必須共同面對的問題。在民主自由的主體性下，當然可以下架任何執政不善的執政黨。不過，絕不是下架台灣民主，上架極權獨裁的中國共產黨。

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

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