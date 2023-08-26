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自由廣場》善用銀髮力 台灣不是「早退島」

2023/08/26 05:30

◎ 魏世昌

根據統計，台灣逾五十五歲各年齡層的勞參率，在世界各國的評比中明顯落後，如五十五到五十九歲族群，就算還不到退休年齡，但勞參率不到六十％，遠遠比不上港星和美國。逾六十五歲的退休族群，勞參率更低到十％以下。相較之下，同樣面臨少子化危機的韓日，勞參率卻分別維持在三十％與廿％以上。

由於五十五歲到六十四歲早退者眾多，台灣常被形容是「早退島」。事實上，五十五歲到六十四歲的銀髮族「高年級生」還相當健康，多數還可工作貢獻社會。

美國一項大型研究發現：一個人最有生產力的年齡是六十到七十歲，人類生產力第二高的階段是七十至八十歲。所以諾貝爾獎獲得者的平均年齡為六十二歲，全球一百家最大公司總裁的平均年齡為六十三歲。這證實了一個人最好和最富有成效的年份，是在六十到八十歲之間。

因應少子化和高齡化共存的全球性難題，除日本以完善的配套安排銀髮就業外，韓國推動「跨世代工作分享」，三千企業提供中高齡員工重返職場機會，擔任年輕員工的導師與教練，前者提供經驗，後者帶來新知。丹麥執行另一種「工作分享」，將工作分成三份，讓三名中高齡員工都有工作機會。年輕上班族請育嬰假，便雇用中高齡員工。反觀在針對「工作設計」的機制上，我們有沒有辦法重新思考，拆解成年輕人能做與長者能做的部分，以創造更友善的高齡工作環境呢？

開發及運用高齡者勞動力，推動生產老化，已是時代趨勢。據國發會推估，二○三○年人力缺口達四十萬人。既然勞動力缺乏已是燃眉之急，政府鼓勵銀髮族重返職場，就應早日規畫，加速實施，且方案愈周延愈好，也要設法及早推出，加速闡明我們不是早退島。

（作者為工程師）

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