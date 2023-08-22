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自由廣場》中間政黨常只是各懷鬼胎的短暫結合

2023/08/22 05:30

◎ 薛廣澤

一九九六年總統直選迄今已形成兩個定律，一是每位總統都能連任，除前總統李登輝十二年，其餘三位皆為兩任八年。二是一律發生政黨輪替，無法完成同黨權力交班。二○二二年地方大選後，國民黨原有翻身的機會，然而對照民進黨參選人賴清德的穩步前進及民進黨的全黨凝聚，國民黨的未來性似乎已在逐漸弱化。

綜觀民進黨的派系背景、草根性格及居廟堂時間短淺，意圖完成同黨權力交班本就不易。猶記得蔡英文在成功連任後，以黨主席身分在首次召開的民進黨全代會上說「民主進步不只是這個黨的名稱，而且是要為台灣守護的價值。...民進黨將採取比法律更嚴格的紀律來行事。」繼任黨主席的賴清德除不斷強調廉政規章的必要性，亦謹記從政的初心即在深化台灣民主的責任及使命，期盼將民主進程往更成熟的方向推展。

英國經濟學家凱因斯(John Maynard Keynes)在評論一九二六年英國國會內，自由黨與工黨可能結合起來對抗保守黨的合縱連橫時指出「人類的政治問題結合三件事—經濟效率、社會正義及個人自由。」三件事總有矛盾之處—經濟效率需要批評、防患與事業的知識，社會正義有賴無私與愛情般的熱情，而個人自由則來自容忍及寬容，並能推崇多樣化與獨立性的優越，能將沒有阻礙的機會讓給志向遠大的傑出人才。

法國政治學者杜瓦傑(Maurice Duverger)說：「選民有各執一端的心理傾向，中庸之道只能存在於想像，難以構成穩定的發展基礎。尤其體制認同分裂的兩端，因具有零和競爭的格局，中間政黨常只是各懷鬼胎的短暫結合。」明乎此，就不難理解，明年台灣政局大變天幾已不可能發生！

（作者為高中教師）

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