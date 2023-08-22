自由廣場》侯友宜下鄉鄙視屏東，屏東人有話說

◎ 晨暉

日前，國民黨總統參選人侯友宜南下屏東時表示：「台南有南科、高雄有重工業、屏東有什麼？難怪年輕人都要北漂」，讓身為屏東人的筆者，感到相當不平，有些話不吐不快。

早年國民黨執政時期，台灣第一條中山高速公路，北起基隆，南抵高雄，自一九七八年通車後，迄今近四十五年未延伸至屏東，連台鐵最後一段鐵路電氣化，屏東人也盼了四十年始完工通車。

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再者，以台灣的國土計畫為例，屏東縣轄內的非都市土地，在國民黨執政期間，於一九七五年十月六日公告實施管制，係全台第一個實施非都市土地編定及管制的示範縣(實驗縣)，且在作業法規不甚完備之下，匆促的將大部分土地之使用分區，劃為「特定農業區」，導致四十多年來，屏東的土地開發利用受到嚴格的限制，重大建設處處卡關，不僅影響國土區域均衡發展及縣民就業機會，更影響日後屏東之整體經濟發展。

反觀屏東縣自一九八九年民進黨執政後，蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻、潘孟安等歷任縣長及現任的周春米縣長皆積極向中央爭取預算資源來建設屏東，包括農業科技園區、屏東科技產業園區擴建。此外，蔡英文總統上任後，亦陸續核定高鐵延伸、設立屏東科學園區等多項重大建設，以改善屏東投資環境，提升就業機會。

此次國民黨擔心侯友宜基層行腳不足被詬病，特別為其規劃下鄉走透透行程，但侯卻以鄙視的心態來嘲諷屏東的建設落後，殊不知造成屏東年輕人離鄉背井至都會區就業謀生的始作俑者，其實是執政時，一向視屏東為落後鄉下的國民黨。

（作者為法務人員）

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