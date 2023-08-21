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自由廣場》中美洲議會「排台納中」案 我應積極面對

2023/08/21 05:30

◎ 胡文琦

媒體報導，前友邦尼加拉瓜在今年六月向中美洲議會（Parlacen）提案，擬撤銷過往中華民國立法院的永久觀察員資格，並讓中共的全國人大取而代之。而鑑於中美洲議會將於近日開議，此案也料將成為討論重點之一。前此，美國國會兩院的共和黨外交領袖發布聯合聲明，「對此案表達嚴重關切」，更直指此舉可能將「對美洲大陸造成負面影響」。

尼加拉瓜二○二一年底與我斷交。其間，二○二二年四月透過時任中美洲議會尼籍議長的結構職權，刻意阻撓台灣的議程，引發輿論撻伐及友我議員公開反對，最終以「全月流會」收場。此次，又在今年六月透過尼籍議員提出「排台納中」案，中美洲議會六國各有廿位議員，依照程序，將透過一百廿位議員投票做出最後定奪。

講白了，國際政治就是如此殘酷，一切的政治競合與鬥爭，一來誠然是沒有永遠的敵人或朋友，就只有永遠的國家利益，二來當然就是再現實不過的不進則退邏輯。我們沒有時間去自怨自艾甚或抱怨尼國的不顧江湖道義，現在真正該做的是，立即積極溝通協調美國參眾兩院的民意機構，基於對等尊嚴原則與台美關係史上最佳的「真朋友與理念價值相近」關係，共同督促此案應有平衡靈活的「新想法與新做法」才是。

（作者為前中國國民黨發言人）

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