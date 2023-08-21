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自由廣場》改變男尊女卑習俗 先從女性自覺開始

2023/08/21 05:30

◎吳一忠

拜讀陳祖輝大作「性平價值從殯葬禮儀做起」，心裡有感。男女不平權深入民間，殯葬習俗只是其一。女性友人父親因病往生，被迫簽下放棄財產繼承，也是典型「重男輕女」傳統下的產物。

來到廿一世紀，華人觀念仍停留在千年以前。社會以男方為中心，新婚規範不少，如丟扇子、潑水等；頭上遮米篩，有身孕拿黑雨傘，嫁女兒形同和娘家分散；請男童安床，希望早生貴子；奉茶、戴戒指，希望將對方「壓落底」等習俗，至今不變。即使婚後歸寧，也不能在娘家過夜，年初一不可回娘家，說是會瓜分福氣，壓根就是性別歧視。

影響最深的是女性繼承權，不論是客家或閩南人，礙於習俗，女兒不得繼承遺產，往往須寫「自願放棄」；雖然法令規定女兒有繼承權，許多地方仍維持這種傳統，約定俗成就像枷鎖綑綁，阻斷了女性應得利益；一旦執意爭取，容易造成家庭失合、官司訴訟。

俗諺：「嫁出去的女兒，潑去的水」，女兒出嫁等於是外姓，「嫁雞隨雞飛，嫁狗隨狗走」，生活品質和尊嚴似都寄託於命運，連死後都希望身為夫家鬼，傳統觀念猶如桎梏。

曾有一對孝順的姐弟，為了讓離婚的母親入宗祠祭祀，特地偽造結婚證書，幸賴檢察官善體民情，得以不起訴處分。

不少人一生倡導性平，口號喊得震天響，對於立基點不公平的待遇，卻顯得無能為力。時代不斷的推進，女性也應自我覺醒，若仍深陷傳統窠臼，停留在「男尊女卑」的舊思維，想真正落實男女平等，恐怕還有一段很長的路要走。

（作者為南華大學宗教研究所碩士）

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