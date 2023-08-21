自由廣場》誰才是「麻煩製造者」？

◎ 陳振

副總統賴清德日前接受彭博訪問，談及台獨問題，對此，中國國台辦、中國駐美大使相繼發聲批評，指賴清德的「和平論調是謊言」、是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。難道是這樣嗎？剛好相反吧！

世上沒有其他國家如中國這麼野蠻，居然干涉有主權、人權與自由民主的國家台灣，如此野蠻政權，即使在國際上一直冒充和平使者，可笑的是，國民黨與民眾黨還相信此等謊言，忘了國民黨如何被趕到台灣，也忘了目前香港現況，真可悲！

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國台辦發言人朱鳳蓮指，賴清德冥頑不化，這次更利用「過境」竄美鼓譟「台獨」分裂謬論，再次表明，賴是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，其所標榜的所謂「和平」論調完全是謊言，「這樣的人只會給台灣帶來兵凶戰危。」

中共老是將「和平」掛嘴邊，其實包藏禍心，想併吞台灣。看看他們怎麼處理新疆與香港？蘋果媒體創始人黎智英還下獄，他在台灣辦媒體，十分自由，為何號稱自由的香港反而沒自由？

台灣若非已是主權獨立的國家，賴副總統能出訪他國並獲得元首招待嗎？為何台灣能舉辦總統直選？為何我們能向歐美軍購？為何他國人想移民來台需要經過我移民局審核？為何有外國大使館？

台灣滿足所有國家的條件，世上許多國家人口只有幾萬人，且其領土、經濟與軍事實力等都遠遜於台灣，如帛琉等南太平洋許多小島國，為何他們能成為國家而台灣不能？

歐洲有教廷、列支敦士敦、安道爾與摩納哥等小國，鄰近大國都能尊重，不因他們小、語言與文化相同而想併吞，為何中國卻想併吞台灣？台灣早已有自由民主與人權，然而中國有嗎？

總之，中國反對賴副總統出訪他國，根本毫無道理，只是讓世人更看清他們偽善的一面。

（作者為教師）

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