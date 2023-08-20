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自由廣場》騎樓佔用逼行人走車道

2023/08/20 05:30

◎ 楊明長

行政院通過「道路交通安全基本法」草案，針對人員、車輛、道路、產業、教育、執法、救護、保險、研發訂定基本策略，做為跨部會、各級政府共同維護、改善道安的依據，明定編列預算，也邀請公民團體、專家學者參與，預期可以連貫破碎化的道安政策。做為行人通行的騎樓應該涵蓋在各項改善道安的討論範圍內。

騎樓是台灣異於歐美的特殊建築設計，依法屬於人行道的規範裡。比鄰的街旁店家串連一樓空間方便行人通行，既可遮陽避雨，又有利商業經營。政府提供優惠措施，鼓勵設置騎樓。雖為私人土地，在都市道路規劃裡，也被當作公共使用的通道。隨著商業規模的發展與長年執法不確實，甚至法規互相矛盾，已衍生不少問題。首先，停放車輛或擺放攤位，屢見空間受限，阻礙行人通行。其次，高低不平，屢見台階，不僅不利拄杖者，輪椅與嬰兒車更是難以通行。以至於，行人被迫離開騎樓走到慢車道，險象環生，徒增車禍發生的機率，是「行人地獄」的原因之一。如要營造行人的友善環境，騎樓衍生的問題勢必要解決。

台灣路幅不夠時，騎樓具有人行通道的功能，也因此未另外設置人行道，一旦騎樓不通場，行人就必須與慢車爭道，產生亂象。提供騎樓的店家既受到利益，就應該盡義務；政府既訂有規範，就要切實執行；法規若有衝突，就必須檢討改進。騎樓介於公權力與私領域之間，複雜性不低，在此檢討道路交通安全各項措施之際，務必要涵蓋在內。

（作者是退休教授）

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