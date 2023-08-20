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自由廣場》職棒要多創造話題

2023/08/20 05:30

◎ 池益堅

中華職棒近日最大震撼彈，當屬新成立的台鋼雄鷹球團以選秀狀元林子偉，與樂天桃猿交易換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫的二投一野以及旅日王柏融的契約權轉讓協議。

新成立的台鋼雄鷹需要老經驗的選手帶領職棒新兵，這幾位選手都有一定戰力，可發揮母雞帶小雞的功用；至於有「子海嘯」之稱的林子偉去樂天桃猿後，不但是即戰力，也可拉升桃猿的氣勢，並凝聚球迷的熱度。這筆職棒交易對兩支球隊可說是雙贏。

前陣子，美國大聯盟天使隊日籍球星大谷翔平究竟花落誰家，會被交易到哪一隊？引起媒體猜測及球迷熱議，最終大谷翔平雖續留天使而未轉隊，但已搏得新聞版面，成功製造話題；台灣職業棒球發展已第三十四年，但迄今交易成功案例不多，讓球迷津津樂道的趨近於零，可見中華職棒各球團對球員交易的心態仍然過於保守。

中華職棒已經有六隊規模，各球隊之間若能多點球員交易，對於提高球員身價、拉近各隊戰力及製造話題，絕對有加分效果，且提升比賽熱度，想想光是「某球星對決前東家」的標題就夠聳動，吸引球迷進場看球，球團在考量球隊的整體需求後又何樂而不為？

期望台鋼雄鷹與樂天桃猿此次交易只是一個開端，後續能有更精采的球員交易登場，讓台灣職棒各隊實力和話題都更上一層。

（作者是教育工作者）

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