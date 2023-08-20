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自由廣場》當總統的七門功課

2023/08/20 05:30

◎ 莊勝榮

總統怎麼選？就像婚姻如何經營一樣，學校沒有教，端靠選民經驗智慧，直覺或口耳相傳及媒體傳播。美國政治作家葛根一生歷任四個總統的智囊，他根據近身觀察寫出一本書，強調美國總統的七門課，包括「一人品，二領導力，三有中心思想及目標，四足以激勵國人，五體制內運作，六溝通說服力及七堅強團隊」等。足見當總統的條件跟地方首長或國會議員絕對不同，道理很簡單，總統只有一個且代表國家。

台灣的二○二四年總統選舉，有志者正如火如荼展開運作。美國二○二四年總統選舉，想進軍白宮的人也開始從事競選活動，先贏得初選才有機會。美國政治學者曾說，在一群隊伍中，候選人握著白色，黑色，黃色的手，不問是博士，校長，殺豬的或挖媒碳的，通通要握,管她是灑香水或汗流浹背的粗漢，也有一票。在取得權力過程中，理解權力來自每個人，而非神授與或是極權國家少數人舉舉手拍拍手就算數，這就是民主的真諦。

台灣總統的條件除了「學經歷，政治經驗及人品」之外，「領導力，判斷力，溝通力及執行力」等尤其重要。這些能力一般人不容易深入了解，率多長期印象累積或媒體報導，尤其在台灣有統獨問題，所以造成藍綠白各為其主，選賢與能的最高境界，還有待努。

若干志在大位者一心想聯手組成一支隊伍，但他們忘了人格特質不同,經驗背景不同，外加拉高不分區立委及區域立委的使命，即便勉強併在一起，不是一加一大於等於二，有可能小於二甚至一。就像化學元素加在一起，因為化學變化或互相干擾，造成爆炸。像一對郎才女貌,都是上市公司家庭背景的男女，結婚後可能速速造成婚變。

選總統有時很難下決定，這時不如用簡單的數學消去法，從反面思考，哪種候選人不能選？一親共投共，不知中共詭計想簽騙人的和平協議，反美反日的候選人不能選。二過去從政經驗表現平庸的人也不能選。三沒有政治經驗的人，也不能選，因為政治是複雜多元險峻的，乃不凡的志業。四人格特質差的人不能選，因為欠缺領袖氣質。相信大家用消去法選總統，心情清鬆，壓力解除,且為國舉才，不會一家人藍綠白吵翻天。

（作者是律師）

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