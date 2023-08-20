自由共和國》劉佩真／全球變局下 台灣半導體業之發展態勢

半導體業除了在我國經濟成長扮演重要的角色外，也與5G、AI並列為數位轉型的核心。示意圖 。（彭博檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

半導體業除了在我國經濟成長扮演重要的角色外，也與5G、AI並列為數位轉型的核心，同時AI與半導體業更為科技發展的關鍵力量，畢竟數位產業發展幾乎皆需要使用半導體晶片，況且半導體為多項重要發展核心，支撐亞洲矽谷、生技醫療、智慧機械、國防軍事、綠能等發展，此皆意謂半導體業舊是短中長期台灣整體經濟乃至於產業升級的中心點。

另一方面，台灣半導體業亦可在台美前瞻技術合作領域扮演一定的角色，也就是說除了通訊與網路科技、太空科技系統、先進運算、先進製造、人工智慧、自主系統與機器人等領域，雙方可在技術規範、人才交流、產業發展、雙邊貿易等有明確的合作目標外，我國半導體業因專業分工而使得不論是位居全球第一的晶圓代工、半導體封測，或是積體電路設計、記憶體製造，皆能夠擁有群聚優勢及多元化產品線，將可與美國擅長的IDM及晶片設計領域進行強強結盟。

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至於在面臨全球科技產業供應鏈重組之際，台灣半導體業企圖掌握其契機，台廠產業布局的將以最先進製程留在台灣、成熟製程則全球布局為原則，也就是台灣持續搶進三奈米以下先進製程、因應國際客戶要求與風險考量，成熟製程分散至日本、歐洲、新加坡等地投資，代表廠商為台積電、力積電、聯電；若以半導體上下由供應鏈配合狀況來說，以台積電投資亞利桑納州為例，大聯盟相應赴美投資的包括石化與化工的關東鑫林、長春、李長榮、僑力，以及高科技廠房設施的漢唐、帆宣，加上資訊通路的崇越。

值得一提的是AI發展趨勢為台灣半導體業另一個重要發展契機，特別是ChatGPT的推出為AI領域發展的里程碑、AI的iPhone時刻將來臨，此皆意謂AI熱潮順勢拉抬半導體相關供應鏈的題材。若以我國半導體供應鏈在AI趨勢下的受惠狀況來說，除了半導體封測業中的先進封裝外，最大的競爭力則是在於台灣擁有製作AI晶片的先進製程，因AI晶片歸屬於高效能運算領域，需要強大的運算力，故皆需以先進製程來打造，因而晶圓代工環節中的台積電將有助於台灣成為全球AI供應鏈中的重要角色，台積電也預測AI對於合併營收的貢獻度將由目前的六％在未來五年提高至十％左右；另一方面，台灣雖然短期內無法達到國際級AI運算的核心技術，但可布局邊緣運算的相關晶片，如涉及聽覺、視覺處理、運算加速，例如語音處理的AI加速器引擎、優化雲端的AI加速器引擎、屏下大面積光學指紋辨識系統的類比AI晶片等，其中具備支援UXB 40Gbps及PCIe Gen4/5等介面的高速傳輸IC設計業者—祥碩、擁有全系列PCIe5.0高速傳輸與儲存解決方案的群聯，也成為市場矚目的焦點；事實上，台灣在此波AI浪潮下，相關的概念族群主要包括晶圓代工、IC 設計、矽智財、高速傳輸、高效能運算、雲端伺服器等；未來若可從電子零組件、伺服器等硬體延伸至軟體或應用端服務方面，方可讓我國在AI產業鏈佔有利基的地位。

整體而言，雖然短期之內台灣半導體業也將與全球同步面臨庫存調整恐需至二○二三年第四季、AI活絡仍無法抵消其他應用端疲弱的窘境，而使得二○二三年全年產值跌幅恐有較原先擴大的情況發生，也確實地緣政治變化使台積電進入新一波全球布局，然而海外設廠挑戰不斷，後續恐仍有一段適應調整期，以及在面對半導體業國際情勢呈現分化及拉攏的格局中，尤須留意台灣的發展空間是否遭到壓縮；不過因我國半導體營運具備相當的彈性靈活特性，擅於進行多元化產品線或客戶群的布局，加上台積電先進製程在全球佔有無可取代的獨特性優勢，故在全球變局之下，台灣本產業仍有持續發展的潛力。

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