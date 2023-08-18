自由廣場》北部政客少亂噴口水

◎ 藍謙

叭叭叭…！震耳欲聾的加油喇叭汽笛聲，揮汗如雨的作動著手中加油棒，筆者有幸親臨職棒四（一九九三）年八月廿一日「屏東縣立棒球場」由三商虎vs.兄弟象的比賽，那是屏東縣立棒球場自一九七九年落成啟用後的首場職棒戰役，那專屬屏東球迷熱情的加油聲響，迄今仍深深烙印於記憶中。

看棒球賽是自幼長輩的興趣，進而影響著筆者也愛上棒球，看棒球也偶爾也打打棒球，「棒球」可謂國球，身處在一個培育英才無數的棒球重鎮屏東，從小時朗朗上口的「南美和、北華興」，坐落國境之南的屏東美和中學，孕育了無數傑出優秀的棒球員及教練，可謂屏東的驕傲與榮耀。

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但，對比著既有老舊不堪的縣立棒球場，對於球迷極度不友善的內、外野水泥座位區，相比其他各縣市的棒球場紛紛翻新或重建，已落成啟用至今四十四年的「屏東縣立棒球場」為何還是長這樣？難道屏東不配有座像樣一點的棒球場？

未來興建新的縣立棒球場除了一、二軍職棒及國際賽事能導入外，各大三級棒球賽事亦能至此舉辦，亦可作為職棒球隊春訓的重要基地，更重要的是可讓屏東人重拾當初看棒球的熱情。

這幾天看著北部政客拿著手版資料，開記者會咄咄逼人的質疑著未來規劃興建「屏東縣立棒球場」的畫面，筆者不懂政治不懂工程，試問您來過現今的屏東球場看過球嗎？筆者唯一知道的是我們屏東人需要一座舒適符合國際規範的打球、看球場域！拜託各位政客們少一點政治上的口水，多聽聽在地人民的心聲，勿讓原本立意良善讓屏東人滿心期待的新棒球場，淪為政治鬥爭之下的產物。

（作者是屏東縣民，公務員）

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